Mientras millones de fanáticas y fanáticos se encuentran enfurecidos con Travis Barker, tras la cancelación del tour de Blink-182 en México y Latinoamérica, el baterista disfruta de las mieles de su matrimonio pues, si bien, siempre se ha demostrado muy efusivo cuando de compartir su amor por Kourtney Kardashian se trata, el músico se encuentra fascinado con el nuevo look de su esposa quien se tiñó el cabello de rubio, ¡luce bellísima!

No es novedad que las hermanas Kardashian impongan moda, de hecho, desde que Kourtney, la mayor de todas, optó por un corte bob, luego de décadas de utilizar el cabello largo, este estilo de llevar la cabellera se ha vuelto tendencia y esta mañana la empresaria nos sorprendió con un cambio radical de look, pues ahora se ha convertido en la más rubia de todas sus hermanas.

Pese a que la mayoría de las Kardashian Jenner son de cabello oscuro, todas se han sometido a largas jornadas de decolorado para alcanzar tonalidades de rubios muy claros, todas menos Kourt, quien a lo largo de su vida como figura pública siempre se caracterizó por conservar el color natural de su cabello y sólo en las primeras temporadas de "Keeping up with the Kardashian" fuimos testigos de que agregó unos discretos destellos castaños a su cabello.

Por ello, las redes sociales se impactaron cuando la estrella de 43 años compartió una serie de fotografías de su nuevo look. En las instantáneas se puede ver con un outfit de cuerina, material por el que apuesta últimamente que se amarraba con cintas a lo largo de todo su torso, el atuendo estaba cargado por una serie de cinturones de estoperoles que destacaron su estilo alternativo, el cual comenzó a ser más evidente tras comenzar su relación con Travis Barker.

Ya es costumbre ver a la pareja, que está a pocos meses de cumplir un año de matrimonio, paseando por las calles con atuendos en donde la piel, el animal print, las t-shirts de bandas de rock y los estoperoles predominan y ahora, Kourt ha apostado en aumentar un nivel más a su estilo rockero pues, como ella misma compartió en una de sus historias de Instagram, se inspiró en la forma en que Drew Barrymore usaba el cabello durante los 90, una referente del estilo grunge de esa época.

De hecho, otro de los pormenores que la empresaria compartió en sus redes fue que fue su amiga la tiktoker Addison Rae fue quien la animó para cambiarse el color de cabello y aunque, como ya mencionamos, nunca la habíamos visto con la cabellera de ese tono, Kourtney también publicó fotos inéditas de sus 17 años, cuando utilizaba el cabello muy rubio.

Por su parte, el esposo de Kourt, Travis Barker, que hace unos días fue sometido a una cirugía tras fracturarse uno de sus dedos, parece estar fascinado con la nueva apariencia de Kourtney, pues ya ha compartido diferentes publicaciones del nuevo look de la estrella de los realitys, en los que ambos aparecen caminados de la mano, mientras él la observa y sonríe, en las inmediaciones del T-Mobile Arena, al que se presentaron para presenciar una pelea de boxeo en Las Vegas ayer por la noche.

Khloé Kardashian es una de sus hermanas que ya reaccionó a su nuevo look, expresando lo sorprendida que se encuentra y lo fascinada que está por lo bella que luce.

