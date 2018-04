Kika Edgar, entregada al teatro

En días pasados fue el Día Mundial del Teatro y para Kika Edgar la fecha del 27 de marzo fue muy memorable porque desde el año 2006 está inmersa en esta área del entretenimiento, específicamente en los musicales. De hecho, el fin de semana pasado culminó su participación en “El hombre de la mancha” donde tenía el personaje de “Aldonza”. “Es una gran obra, muy honrada y orgullosa de pertenecer a esta compañía donde solamente he tenido muy buenas experiencias junto con el público y mis compañeros”, comparte Kika en entrevista.

Sin embargo, su pasión por el teatro continúa fuerte, considera que es un área que debe seguirse trabajando y evolucionando para que más público se deje seducir por él, ella continúa con las presentaciones de “Mentiras, el musical”, mientras, ya prepara su nuevo disco bajo el cobijo de Universal Music y Bobo Producciones, al tiempo de alistar su nuevo proyecto televisivo del que por ahora prefiere reservarse detalles.

“Estoy muy feliz porque la gente me ha abierto los brazos y su corazón al cien por ciento, creen en mi trabajo y en lo que hago arriba del escenario. Y eso me ha dado las tablas hasta el momento presente para estar casi en todos los teatros, casi todos los conozco, me faltan muy pocos, y seguimos trabajando en el teatro, en la comedia musical y vienen muchos más proyectos, así que seguramente les estaré dando mucha lata todavía”.

Asegura Kika que siempre ha tenido la visión de pertenecer al teatro, y uno de los detonantes para querer subirse al escenario fue que cuando llegó a la Ciudad de México —hace casi 17 años— fue cuando precisamente vio “El Hombre de la Mancha” donde actuaba Susana Zabaleta. “Yo decía, algún día quisiera hacer ese personaje y hoy en día se cumple esa meta, esa decisión que yo tuve en aquellos momentos que tal vez uno lo dice al azar, pero el destino te lleva hacia esos objetivos, claro, hay que luchar por ellos, hay que sacrificarse muchísimo, hay que estudiar bastante porque las cosas no se dan porque sí, el teatro musical te demanda en tres facetas, cantando, bailando y actuando”.

Un referente de las artes escénicas

Al pasar de estos años y de la experiencia que ha tenido en teatro, asimismo como en la televisión y en la música, Kika siente una responsabilidad de ser un ejemplo para las nuevas generaciones que como ella buscan cristalizar sus sueños. “Todos los que nos dedicamos al teatro tenemos una gran responsabilidad en maximizar la calidad en cada uno de los proyectos que hagamos, ya sea teatro en cámara, experimental, musical, etc., porque el trabajo que nosotros hacemos en el escenario, refleja cien por ciento lo que somos como mexicanos”.

“En México hay muchísimo talento, hay mucha juventud que quiere adentrarse a este mundo y que pues es difícil y sí te tienes que preparar. Hoy en día hay las herramientas y las escuelas para poder hacerlo. Creo que en mí experiencia, esta pasión que me mueve al subirme a un escenario y al tener este grado de responsabilidad, me hace expresarlo a través de las nuevas generaciones, es algo crucial para poder hacer que nuestro teatro en nuestro país vaya en crecimiento, hay muchas cosas por hacer todavía, hay que prepararnos todavía muchísimo más”.

LO BÁSICO

Siempre agradecida

Kika vive la música, el teatro y la televisión, tres facetas que la han acompañado a lo largo de su carrera y en cada una ha dejado un legado muy importante. “Estoy muy agradecida por cada uno de los espacios en los que yo he podido expresarme porque esto es un estilo de vida que se ha adaptado a cada uno de mis proyectos, y todo esto ha sido un gozo total, porque no es trabajo, es una pasión, el tener las tres facetas para mí ha sido un privilegio total, tocar cada una de ellas y que la gente se identifique conmigo, sigo estando con la responsabilidad de no defraudar al público, le tengo un gran respeto, desde chavita lo tengo claro”.