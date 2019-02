Kika Edgar celebra una década de "Mentiras"

El próximo 6 de febrero en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, se celebrará la primera década de “Mentiras, el musical”, un montaje cien por ciento mexicano que ha traspasado la barrera del tiempo para colocarse en el gusto de la audiencia. En este día tan especial estarán 48 actores en escena, todos en algún momento de estos 10 años han formado parte del espectáculo y una de ellos es Kika Edgar, quien en entrevista confiesa la emoción que le da ser parte de esta fiesta escénica.

“Esta sorprendente obra de teatro ha dejado a más de un millón de espectadores con la boca abierta. Estamos muy contentos ya con la próxima presentación en el Auditorio Nacional de una obra completamente mexicana con tanto éxito después de 10 años y con más 48 actores en escena para darle a la gente una gran celebración”.

Kika considera que el éxito de “Mentiras, el musical” radica en que es una obra para todo el público y porque su estructura tiene a las canciones más importantes de la década de los años 80. “Yo creo que ‘Mentiras, el musical’ tiene varios factores que hacen que siga siendo un éxito. Parte de un libreto muy bien estructurado, la nostalgia de la época que es tan característica y que marcó generaciones en la cuestión de la moda, los peinados y el maquillaje, pero sobre todo y como característica principal es la música, canciones que generación tras generación se disfrutan, son atemporales, melodías que le llegan a todas las edades. Los grandes compositores e intérpretes de aquella generación hicieron un trabajo extraordinario”.

La actriz espera que este festejo en el Auditorio Nacional migre a otros foros como el Auditorio Telmex en Guadalajara, pues celebrar 10 años de un musical no sucede todos los días. Explica que es la idea de los productores, ir a foros grandes a seguir con la fiesta de este montaje. “Mentiras, el musical es para todos. Hay chavitos que han crecido con él, que tienen 15 ó 20 años. Entonces, es un público muy generoso y muy hermoso, por consiguiente, nosotros que hacemos la puesta en escena, nos sentimos muy emocionados y agradecidos también por que sean una audiencia que se une a lo que hacemos, gente que va por primera vez regresa cinco o 10 veces, hay público nuevo, público cautivo, público que es fan de hueso colorado”.

Parte de su historia

“Mentiras, el musical” desde que inició ha tenido un elenco rotativo, y ha impulsado la carrera de muchos, por ejemplo de Mariana Treviño, Ana Brenda, María Chacón, Lenny de la Rosa, pero también ha contado con grandes figuras del teatro musical como la propia Kika, Lolita Cortés y Angélica Vale. Para Kika ha sido una gran experiencia, pues en todo este tiempo cada función es distinta y eso también es parte del sello esencial del montaje. En Guadalajara, desde hace 10 años, octubre es el mes en el que la puesta en escena llega a nuestra ciudad.

“Representa para los que nos dedicamos a la comedia musical, una plataforma muy importante en nuestra carrera. Para mí ‘Mentiras’ ha sido un proyecto que lo he disfrutado al cien por ciento, que me ha dejado muchas vivencias, tanto en lo personal como en lo profesional y que agradezco infinitamente por esta apertura que maneja y que siempre voy a estar agradecida. Es un honor y un privilegio ser parte de las filas de este musical y espero poder seguir siéndolo el tiempo que me lo permita”.

Dentro de la función de aniversario habrá muchas sorpresas, además de los 48 actores en escena. Habrá proyecciones que originalmente no se usan en el teatro, también habrá otra escenografía, iluminación y composición visual en cuestión de vestuarios.

¿Kika dice mentiras?

Juagando con el concepto de “Mentiras”, confiesa Kika que en ninguna ocasión, en el contexto que sea, podría disfrutar ella decir una mentira. “¡No, qué horror, qué estrés! Yo no disfruto nada (risas). Qué feo andar por la vida diciendo mentiras, pero en la ficción sí y en la puesta en escena sí está muy padre y se disfruta decir mentiras. (En la vida real) yo soy muy directa y muy franca, las mentiras no van conmigo”.

Lo que viene

Kika llega a la televisión con “La reina del Sur 2”. En abril se verá tanto en Telemundo Internacional como en Netflix. Kika estará muy de la mano con su personaje con el de Humberto Zurita. Interpretará a “Genoveva Alcalá”. A la par, Kika también ya prepara nueva música de la mano de Universal Music y su agencia de representación Bobo Producciones.

OA