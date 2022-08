Keanu Reeves: Fan invita al actor a su boda y se lleva una gran sorpresa

El popular actor Keanu Reeves no deja de sorprender con los gestos dulces que tiene con sus fans, en donde hace derroche de una trementa humildad y carisma; es bien sabido que, al tratarse de sus seguidores, no escatima en brindarles pequeños detalles para hacer sus momentos más felices, como en esta ocasión, en que acudió a la boda de un hombre al que no conocía a pesar de su apretada agenda.

“Dijo que acababa de tener un vuelo largo, así que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable y amistoso"

Como todo, esta historia comenzó con una de esas coincidencias que sólo ocurren una vez en la vida y, es que de acuerdo con un hombre llamado James y su pareja Nikki Roadnight, estaban realizando su boda en el hotel Fawsley Hall, ubicado en Northamptonshire, Reino Unido, lugar en el que también se hospedó el actor.

Sobre cómo se dio la invitación, James contó que se había encontrado con nada más y nada menos que Keanu Reeves en el área del bar. Como todo fan, se acercó a saludarlo y de paso aprovechó para invitarlo a su boda.

“Invitó a Keanu a venir a saludarnos y tomar una copa con nosotros si quería. Fue muy amable y dijo que lo haría más tarde. No sabíamos si lo haría o no, ¡pero fue genial que mi esposo hubiera hablado con él!”, contó Nikki Roadnight.

Para sorpresa de los novios, más tarde el personal del hotel se acercó para decirles que “había un invitado muy especial”, que estaba afuera y que quería hablar con ellos... ¡Se trataba del intérprete de John Wick!

Sobre la fiesta con Keanu, Roadnight señaló que le ofreció al actor algo de tomar; sin embargo, debido a que él había tenido un vuelo largo, prefirió no beber nada.

“Dijo que acababa de tener un vuelo largo, así que no se quedaría mucho tiempo, pero fue muy amable y amistoso y nos felicitó por nuestra boda”, comentó la mujer, además de detallar que el actor también platicó con los invitados.

Como si eso no bastara, Keanu Reeves se dio un tiempo para tomarse fotografías con los novios, los cuales compartió Nikki Roadnight en su cuenta de Twitter acompañadas del texto: “¡Tuve el fin de semana más increíble!”

La pareja aseguró para la revista Newsweek que recordarán el día de su boda como “el más mágico” y el encuentro fue “algo fuera de este mundo”.

JM