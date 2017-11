Kate del Castillo no le teme a Televisa

El 20 de octubre Kate del Castillo lanzó el documental “Cuando conocí a El Chapo”, pero lo que trascendió no fue lo que dijo del narcotraficante, sino de Televisa. En una de sus declaraciones, habló de la utilización de actrices para el entretenimiento de los publicistas.

"Las comidas de publicistas eran… eras una elegida y era como guau, si te invitaban a las comidas de publicistas, porque literalmente esas comidas eran para ofrecer a las actrices con los publicistas, que son la gente que mete el dinero en Televisa, son los que compran los tiempos de aire".

El productor Epigmenio Ibarra también habló de la situación por la que atravesaba las actrices. "Sí existía esta cosa horrible de considerar a la mujer un objeto, así como era objetivada en la pantalla en las relaciones de trabajo cotidianas, y hay historias de sobra.

"Pues sí, como en Colombia las prepago famosas. O sea, la televisión se volvía el catálogo y tú escogías en pantalla y bueno, había muchas actrices que por un papel eran capaces de cualquier cosa", comenta en el mismo documental.

Kate contó que ella también fue invitada a una de esas comidas con ejecutivos cuando estaba en Muchachitas, pero se negó a ir sola y eso no le cayó bien a la empresa. "Yo ya tenía a mi novio que era Ari Telch y para reservar mi lugar en la fiesta dije: sí muchas gracias, Ari y yo vamos a estar ahí. Me dijeron 'no no no, nada más estás tú invitada y dije: ¿Sabes qué? no se me antoja ir. No muchas gracias. Colgué y después me hablaron y me dijeron: 'Cómo que no vas', o sea, casi casi que no me estaban preguntando. A mí lo que me ofrecieron fue ir a entretener a unos señores que yo no conocía y me pareció de los más bajo y nunca lo acepté".

Al salir el documental, varias actrices han sido cuestionadas sobre la existencia de un catálogo en Televisa, entre ellas Carmen Salinas, quien dijo que no hablaría mal de los Azcárraga en un encuentro reciente con la prensa.

"A todas las actrices que vendían mucho las telenovelas y que ganaba mucho dinero les daban su casa, a Thalía, a Verónica Castro, a todas las querían tener bien, qué poca de expresarse así de una casa que hasta la fecha le sigue dando de comer a su papá, eso no se vale".

En una entrevista para Telemundo con su hermana Verónica del Castillo, ésta le preguntó a Kate de las declaraciones de Carmen Salinas, entre ellas, "Cómo se atreve Kate a hablar de estas redes de prostitución en Televisa -que nunca dijiste eso- si su papá trabaja ahí".

La respuesta de Kate fue la siguiente: "Pues porque no tengo miedo y nunca dije redes de prostitución, hablé de unas comidas, ay Carmelita qué bárbara eres, qué mitotera eres, la amo y le mando besos a Carmelita". Ha trascendido que Televisa podría emprender acciones legales en contra de la protagonista de “La Reina del Sur”.

