Karol Sevilla no se arrepiente de hablar mal de Ángela Aguilar

La actriz mexicana Karol Sevilla admitió que no se arrepiente de sus anteriores declaraciones respecto a la cantante de regional mexicano Ángela Aguilar, pues afirma que a pesar de que su intensión no era lastimarla ni ofenderla con sus comentarios, su opinión acerca la turbulenta historia de amor de la menor de los Aguilar es un pensamiento que comparte con la mayor parte de la población mexicana.

La protagonista del programa “Soy Luna” quien se encontraba fuera del país debido a la filmación de uno de sus más recientes proyectos, compartió algunas opiniones controversiales acerca de Ángela poco antes de emprender su viaje, por lo que a su regreso la intérprete fue cuestionada nuevamente sobre el tema.

Algunos de sus comentarios respecto a la cantante incluyeron unas citas sarcásticas de las populares frases que lograron que Ángela se ganara el enojo del público como "fan de su relación" y "voy a ser tía".

Además, le pidió que se callara y no hiciera más declaraciones, las cuales solo la comprometían y seguían dejándola muy mal parada frente a los ojos de los demás.

Y aunque, por un lado, la actriz se disculpó con la menor de los Aguilar, aseverando que nunca quiso faltarle al respeto, también afirmó que sostenía su palabra.

"Nunca lo dije con una cosa de faltarle y, si lo hice, de verdad, le pido disculpas, si está viendo esto, soy mujer, la verdad... lo hice como cosa de broma, tal vez no le gustó y está perfecto [...], me siento feliz, o sea, no me arrepiento, yo sé lo que dije y encaro lo que dije, no me arrepiento absolutamente", expresó.

Y aunque precisó que no tocaría más el tema ni volvería a proceder de la cantante de "Nadie se va como llegó", hizo una observación que ya está causando qué decir.

Karol indicó que la opinión que tiene de la joven cantante no es exclusiva de ella, sino que en nuestro país, en general, se tiene una visión negativa de Aguilar.

"Es que no solo lo pienso yo, lo piensa todo México", destacó.

