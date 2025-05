Mhoni Vidente: Horóscopos mágicos para cada signo del mes de mayo 2025

Aries

Para Aries, la carta del tarot que domina este mes es La Rueda de la Fortuna, lo que indica que es tiempo de estar arriba, de triunfar y no dejarse vencer por los problemas. Tu signo, hecho de fortaleza y sabiduría, vivirá durante mayo una metamorfosis en la forma de pensar y de ser, lo cual elevará tu energía a niveles positivos. Es recomendable mantener comunicación con lo divino y meditar diariamente.

Este mes trae consigo la invitación a un viaje con tu pareja, días que servirán para reavivar el amor. También llega un reconocimiento profesional importante y la felicidad de un embarazo en la familia. Sin embargo, deberás cuidarte de malas amistades y chismes, evitando compartir tus planes para que no se contamine tu buena racha. Finalizas de pagar tu carro y comienzas a pensar en renovarlo.

Tu salud puede verse afectada por insomnio o migrañas, por lo que es vital seguir con una dieta equilibrada y rutina de ejercicio. El miércoles será tu mejor día, tus números mágicos son el 07, 16 y 19, y tus colores de poder son el rojo y el amarillo.

El día primero de mayo enciende una veladora azul y córtate el cabello para atraer abundancia. El Arcángel Miguel será tu guía durante este mes. Las fechas más favorables para ti serán el 1, 2, 5, 9, 12, 13, 17, 21, 23, 27 y 30.

Tauro

En el caso de Tauro, el tarot revela la carta de El Sol, lo que augura felicidad plena y estabilidad económica, en especial porque coincide con tu mes de cumpleaños. Es una etapa ideal para dejar atrás lo negativo, hacer una depuración de tu entorno y tomar decisiones importantes, como cambiar de trabajo por uno mejor pagado.

También es un excelente momento para disfrutar del amor y viajar con tu pareja. Cuida tu alimentación, ya que tu punto débil este mes será el estómago y posibles problemas de gastritis. El jueves es tu día más afortunado, tus colores de poder son el naranja y el blanco, y tus números mágicos son el 09, 27 y 40.

Recibirás dinero extra por utilidades, que deberías invertir en ti mismo, ya sea en un buen auto o en ropa que te haga sentir mejor. Te podrían proponer matrimonio y recibirás regalos inesperados. Se recomienda prender una veladora blanca el primero de mayo, usar perfume de sándalo y amarrar un listón rojo con tres nudos en el pie izquierdo, dejándolo hasta que se caiga solo para atraer la buena suerte.

No olvides controlar tu intensidad emocional para evitar conflictos con seres queridos. Las mejores fechas para ti serán el 5, 6, 11, 12, 15, 18, 20, 21, 24 y 25. El Arcángel Metatrón será tu guía espiritual este mes y podría concederte ese milagro que tanto has esperado.

Géminis

Para Géminis, la carta del tarot que te acompaña este mayo es El Carruaje, símbolo de avance, decisión y éxito. Es el momento ideal para no rendirse y seguir luchando por tus metas, ya sea iniciar un nuevo negocio o buscar ese cambio laboral que tanto deseas.

El mes será muy positivo también porque se aproxima tu cumpleaños, lo cual renueva tu energía y te prepara para el éxito. Debes tener cuidado en quién confías, ya que podrían rodearte personas con malas intenciones. Algunas amistades se alejarán, pero esto te ayudará a tener un entorno más sano y menos conflictivo. Recibirás una invitación para un viaje que será beneficioso para tu energía, además de un dinero inesperado relacionado con una deuda del pasado.

Es probable que un familiar cercano atraviese un divorcio, y estarás allí brindando apoyo emocional. Recuerda no absorber problemas ajenos ni permitir que las malas energías se apoderen de ti. Cuida especialmente tus riñones y páncreas evitando el exceso de azúcar y alcohol, y mantente bien hidratado. El lunes será tu mejor día, tus colores de poder son el azul y el amarillo, y tus números mágicos son el 11, 33 y 44. El primero de mayo enciende una vela blanca, carga un limón verde contigo y ponte agua bendita en la frente y la nuca para alejar todo lo negativo.

En el amor, debes aprender a distinguir entre lo que es pasión y lo que es verdadero afecto, para evitar confusiones y decepciones. El Arcángel Gabriel será tu guía, y con su bendición podrías recibir noticias relacionadas con un embarazo. Tus fechas más afortunadas serán el 3, 4, 7, 9, 10, 17, 21, 24, 28 y 29.

Cáncer

Para Cáncer, la carta que te rige este mes es El Mago, una señal clara de que es tiempo de pedir para que se te conceda. Tu signo tiene la buena estrella de su lado, por lo tanto, cualquier cambio que realices, ya sea en lo profesional o en un negocio, traerá resultados positivos.

Esta carta también anuncia éxito en temas legales o de migración, así que si tienes trámites pendientes, este es el momento ideal para resolverlos. No descuides tu formación académica, ya que continuar con tu carrera universitaria te abrirá nuevas puertas en lo profesional. Tu mejor día será el martes, tus colores de suerte son el amarillo y el verde, y tus números mágicos son el 17, 20 y 43.

Este mes debes prestar atención a tu salud, especialmente al cuello y dolores de cabeza; el ejercicio constante será clave. Te recomiendo que el primero de mayo prendas una veladora blanca, te cortes el cabello y estrenes alguna prenda para atraer el éxito durante todo el mes. Resuelves por fin un asunto familiar que te tenía preocupado, aunque en el amor deberás ser más equilibrado.

Eres signo de agua, sensible y emocional, y eso puede llevarte a los celos o caprichos; aprende a controlar tus pensamientos para no crear problemas donde no los hay. Recibirás un dinero extra por utilidades, un familiar te pedirá consejo para comprar una casa, y podrías salir de viaje con tu pareja. Sin embargo, ten mucho cuidado con tus finanzas, especialmente con tarjetas de crédito y posibles fraudes. Los días más positivos para ti serán el 1, 5, 8, 9, 12, 15, 17, 20, 23, 26 y 30. El Arcángel Uriel será tu guía en mayo; no dudes en invocarlo cuando necesites fuerza y claridad.

Leo

Leo recibe este mes la carta de El Emperador, un símbolo de liderazgo, poder y reinvención. Es un periodo en el que debes evitar estancarte y seguir adelante con decisión, pero también con humildad. Esta carta habla de éxito, pero te recuerda que la soberbia y el ego pueden ser tus peores enemigos, ya que atraerán envidias y malas vibras.

También se anuncia una posible propuesta de matrimonio que llenará de alegría tu vida amorosa. Tu mejor día será el jueves, tus colores de poder son el rojo y el azul, y tus números mágicos el 03, 16 y 39. Cuida tu salud intestinal y evita alimentos que te causen gastritis; mantente activo físicamente.

En lo financiero, es importante que te organices mejor y evites prestar dinero, ya que esto podría afectar tu suerte. En el amor, este mes estarás rodeado de personas del pasado; es momento de cerrar ciclos y abrirte a nuevas conexiones que compartan tu visión de vida.

El 1 de mayo enciende una vela azul, ponte perfume de sándalo o loción de siete machos en la nuca para activar tu energía positiva. Tendrás que resolver un asunto legal de manera estratégica, así que mantente atento y bien asesorado. Recuerda que los nativos de Leo son muy buenos para los negocios, pero suelen desanimarse con facilidad; tu reto será ser constante y paciente. Tus mejores días del mes serán el 1, 3, 7, 9, 11, 12, 18, 21, 24, 27 y 30. El Arcángel Metatrón será quien te acompañe, otorgándote sabiduría y fortaleza para enfrentar cualquier desafío.

Virgo

Para Virgo, mayo estará marcado por la energía de El Ermitaño, una carta que te invita a reflexionar, ordenar tus prioridades y buscar construir un patrimonio sólido. Es momento de pensar en el futuro, administrar mejor tus recursos y aprovechar un dinero extra que llega de forma inesperada. Esta carta también te aconseja resolver cualquier tema legal pendiente para que nada del pasado te detenga.

Tu mejor día será el lunes, tus números mágicos el 08, 27 y 40, y tus colores favorables son el amarillo y el naranja. En cuanto a la salud, pon atención a tu colesterol y presión arterial, es recomendable acudir al médico para una revisión.

Evita firmar documentos sin leerlos bien y mantente alerta frente a posibles fraudes. El primero de mayo, enciende una veladora blanca y usa mucho perfume para atraer la buena energía durante todo el mes.

Este es un periodo para dejar la pereza y ponerte en movimiento, tanto física como emocionalmente. Retoma tus rutinas de ejercicio y alimentación saludable. Hay un viaje a la playa en el horizonte que te llenará de vitalidad. Te pedirán consejo para resolver un asunto delicado relacionado con una infidelidad, y tu sensatez será clave. En lo laboral, deberás ser más profesional y no permitir que malas energías afecten tu entorno.

En el amor, tu pareja necesitará de ti más que nunca debido a un tema de salud; es momento de brindar apoyo incondicional. Los mejores días para Virgo en mayo serán el 2, 4, 7, 10, 11, 15, 19, 21, 23 y 27. El Arcángel Rafael será tu guía y te otorgará la sanación que tu cuerpo y espíritu necesitan.

Libra

Para Libra, la carta del tarot que guía tu mes es el As de Copas, una poderosa señal de bendición en temas de salud y trabajo. Este mes marca una recuperación importante si venías atravesando una enfermedad, y tendrás nuevas oportunidades laborales con mejor sueldo. El Arcángel Jofiel te brindará claridad y protección, siendo tu guía durante este proceso.

Esta carta también te impulsa a renovar tu entorno: es buen momento para arreglar tu casa o considerar mudarte a un lugar donde te sientas más pleno y cómodo. Tu mejor día es el martes, tus colores de suerte son el amarillo y el naranja, y tus números mágicos son el 10, 18 y 44. Cuida tu espalda y evita torceduras; es recomendable mantenerte activo. El primero de mayo enciende una veladora blanca y lleva una raja de canela entera en tu bolsa para atraer buena energía. Tus días más afortunados serán el 1, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, 27 y 30.

Este es un excelente periodo para cambiar de trabajo o cerrar proyectos importantes, ya que tradicionalmente mayo trae abundancia y estabilidad para tu signo. En el amor, hay muchas posibilidades de concretar una relación estable. Tu habilidad social será una gran ventaja, y podrías considerar tomar un curso en relaciones públicas.

También solucionas temas legales como una pensión alimenticia o divorcio. No descuides el vínculo con tu familia: tu presencia será importante en sus vidas. Recibirás tus utilidades o comisiones y prepararás un viaje para celebrar a tus padres.

Escorpión

Escorpión tiene como carta del mes La Torre, una señal de renovación a través del cambio. Esta carta anuncia que mayo será tu mejor mes para salir de viaje y entablar relaciones o negocios con personas del extranjero. También marca un momento decisivo en tu vida sentimental: tendrás que elegir si te quedas o te vas, ya que es tiempo de madurar y priorizar tu estabilidad emocional.

El miércoles será tu mejor día, tus colores son el rojo y el naranja, y tus números mágicos el 05, 31 y 88. Tu salud se verá más sensible en el ámbito hormonal, especialmente con la tiroides, por lo que se recomienda atención médica si es necesario. Tus días más favorables serán el 1, 7, 10, 11, 15, 19, 21, 23 y 28. Se presentan cambios laborales, especialmente si trabajas en gobierno o empresas internacionales, y estos traerán mejoras.

El amor se vuelve intenso: podrías vivir una aventura apasionada con una persona prohibida, pero sin compromiso emocional. Es momento de aprender a no cargar con problemas ajenos; basta con dar tu opinión sin involucrarte más de lo necesario. Celebrarás el cumpleaños de un familiar y te sentirás más cerca de lo espiritual, lo cual te ayudará a sanar viejas heridas.

Una mascota llegará a tu vida, ya sea por regalo o adopción, reforzando tu necesidad de estar en contacto con la naturaleza. Mantente saludable, come bien y continúa con el ejercicio. El Arcángel Uriel será tu guía en mayo, dándote equilibrio y luz.

Sagitario

Sagitario recibe este mes la carta del As de Oros, que confirma un periodo de abundancia, crecimiento económico y nuevas oportunidades amorosas. Es un mes que promete sorpresas en todos los ámbitos, pero también te recuerda mantener la discreción: no hables de más ni presumas tus logros, ya que eso podría generar envidias. Tu mejor día será el jueves, tus colores de suerte son el azul y el verde, y tus números mágicos el 09, 15 y 41. Tu punto débil es el sobrepeso y la presión alta, por lo que se recomienda seguir un tratamiento alimenticio y no dejar de visitar al médico.

Enciende una vela blanca el primero de mayo y usa perfume de pachuli o sándalo para atraer buenas vibras durante todo el mes. Cierras un ciclo amoroso y decides tomarte un tiempo para ti, al mismo tiempo que terminas de pagar una deuda importante y comienzas a ahorrar. Tendrás que poner en orden tu documentación de visa y pasaporte, ya que se avecina una invitación para viajar.

Tus mejores días serán el 2, 5, 8, 11, 15, 19, 21, 22, 27, 29 y 30. Se presenta un examen o evaluación que podría elevarte a un nuevo puesto o categoría profesional. También ayudarás a tus padres con su pensión o trámites del seguro social. Es un buen momento para dejar o controlar hábitos negativos. En un giro divertido, tu equipo de fútbol favorito va rumbo al campeonato. El Arcángel Rafael te acompaña este mes y será quien te brinde protección y salud.

Capricornio

Para Capricornio, el As de Bastos aparece en tu lectura como una señal clara de renovación y poder. Mayo será un mes de cambios positivos en tu vida diaria: dejas atrás el pasado, te fortaleces emocionalmente y decides empezar de nuevo.

Es tiempo de pensar en ti, de madurar y, si hace falta, de ser un poco más egoísta. Cambiarte de casa o de trabajo será una buena decisión, ya que atraerás mejores energías. Tu mejor día será el miércoles, tus colores de suerte son el rojo y el amarillo, y tus números mágicos el 02, 13 y 30. Tu punto débil este mes será el riñón y el páncreas, por lo que debes beber más agua y mantener una alimentación saludable.

Te invitan a dar una conferencia o compartir tus conocimientos, y es que tu signo tiene gran capacidad para liderar y educar. Sin embargo, es importante controlar tu carácter y cuidar tus palabras con quienes más te quieren. Llega una propuesta para trabajar fuera del país y tendrás reuniones clave para un posible ascenso.

También podría reaparecer un amor del pasado y podrías darte otra oportunidad en el amor. No seas tan confiado, las envidias te rodean, así que protégete. El primero de mayo enciende una veladora roja, córtate el cabello y usa perfume de cuero o sándalo. Tus mejores días serán el 1, 3, 7, 10, 13, 17, 19, 21, 25, 27 y 30, días en los que verás mejoras económicas y laborales. El Arcángel Uriel será tu protector este mes, invócalo para que te llene de abundancia y equilibrio emocional.

Acuario

Acuario recibe este mes la carta de El Diablo, una advertencia y a la vez una promesa. Es un mes de suerte, sobre todo en juegos de azar y oportunidades financieras inesperadas. Los números 16, 21 y 60 podrían darte una sorpresa, pero es fundamental que no hables de tus ingresos ni presumas tus logros, ya que las envidias te persiguen. Tu mejor día será el martes, tus colores de suerte el azul y el blanco, y debes cuidar especialmente tu piel y cabello. Usa bloqueador solar y mantén una rutina de cuidado personal.

El primero de mayo prende una veladora roja, báñate con agua bendita y lleva un limón verde en tu bolsa como amuleto. Esta carta también indica que es momento de dejar atrás relaciones tóxicas; no te aferres a lo que ya no te aporta. Toma decisiones con claridad.

Estás en un buen momento para reinventarte laboralmente, así que ve por ese ascenso o cambio de rumbo que deseas. No dejes los estudios, considera inscribirte a un curso de idiomas. Organizarás una fiesta importante y podrías obtener tu visa o resolver temas de migración. Tus días más favorables serán el 1, 4, 6, 9, 11, 13, 20, 21, 25, 30 y 31. Son fechas ideales para cerrar contratos, hacer negocios o lanzar proyectos. El Arcángel Miguel te acompañará durante todo el mes, protegiéndote de las malas energías y guiándote hacia decisiones correctas.

Piscis

Para Piscis, la carta del tarot que ilumina tu camino este mes es La Estrella, una promesa de esperanza, claridad y renacimiento. No te detengas: sigue adelante con tus proyectos de trabajo, ya que este será un mes bendecido con nuevas oportunidades y estabilidad financiera. También se anuncia un viaje, ya sea por vacaciones o para cerrar acuerdos profesionales. Tu mejor día será el jueves, tus colores de suerte el amarillo y el verde, y tus números mágicos el 04, 18 y 25.

Debes cuidar tu garganta y pulmones, así que intenta dejar el cigarro y fortalece tu sistema respiratorio. Ten precaución con personas del entorno laboral que puedan sentir celos o envidia; tu luz interior los incomoda. Hay alguien en el trabajo que siente algo por ti, pero es importante que pongas límites, especialmente si se trata de un amor prohibido.

En el ámbito económico todo fluye: saldas deudas, cambias tu carro o renuevas su seguro, y recibes ayuda de personas influyentes para crecer en lo profesional. Tus días de suerte serán el 1, 3, 6, 9, 11, 17, 19, 26, 27 y 30. Además, podrías tener una conversación pendiente con un amor del pasado que traerá paz emocional; soltar el rencor será liberador. El Arcángel Rafael te acompañará este mes para darte salud, equilibrio emocional y sabiduría para tomar las mejores decisiones.

Con información de Mhoni Vidente

MF