Karol Sevilla comparte que tiene COVID-19

La actriz y cantante Karol Sevilla empezó este 2021 llena de trabajo con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Tus besos", sin embargo el coronavirus llegó a su vida para ponerle una pausa.

La protagonista de la serie "Soy Luna" compartió este miércoles a través de una historia de Instagram que dio positivo al COVID-19.

"Sé que no he aparecido en las redes sociales, me están preguntando que dónde estoy, salí positiva en COVID-19 y pues estamos recuperándonos poco a poco!", escribió.

Y es que sus fans debieron preocuparse pues su última publicación en esa red social fue hace seis días.

INSTAGRAM / karolsevillaofc