Karol Sevilla recuerda a su primer amor

Una de las promesas nacionales de la música contemporánea es Karol Sevilla, quien acaba de estrenar su sencillo “Tus besos”, canción que de manera oficial le abre las puertas a su carrera como solista tras dejar atrás el fenómeno internacional “Soy Luna”. La cantante y actriz entiende que el mundo cambió, ella lo ha hecho también y está más que lista para desarrollarse profesional y personalmente en esta nueva etapa de su vida.

“Año nuevo, vida nueva… Karol nueva y música nueva. Me siento muy contenta, no he dejado de trabajar y aquí estamos con esta nueva etapa que a la gente le está gustando y que a mí me emociona mucho”, cuenta en entrevista para esta casa editorial, donde recuerda que el proceso para llegar a esta nueva etapa de su vida ha sido un camino de aprendizajes.

“Todo ha sido un proceso. ‘Luna’ fue un personaje que me lanzó y que me puso en la posición donde estoy ahorita y le estoy muy agradecida. Obviamente fue cuando tomé también la decisión de que ya no quería ser la chica de los patines, porque quería crecer con mi contenido y también en todos los sentidos como artista. Y estratégicamente hicimos un crecimiento para que no sea tan fuerte y preparar a la gente de lo que se venía realmente”.

Señala que en el videoclip de “Tus besos” se puede notar parte de ese cambio, “pero tampoco llega a lo vulgar, pero sí se nota a una Karol más grande, más girly y más sexy. Además, el tema habla de amor, de uno que es impresionante y que te hace sentir mariposas”; de hecho, confiesa que la melodía la hace recordar cuando tenía 15 años y descubría el primer amor, “porque muchos nos enamoramos y nos emocionamos hasta de más”.

Toma con filosofía esas anécdotas de vida porque sabe que cuando alguien se enamora atraviesa por muchos sentimientos. “Esta es una canción que en cuanto Seitrack y yo la escuchamos, dijimos, ‘este es el tema’, el coro nos quedó pegado. Y yo tampoco es que tenía pensado hablar de amor o desamor, no llevaba un mood en ese sentido; sin embargo, la canción sí me recuerda a mi primer amor, a la primera vez que dije: ‘con este chico me voy a casar y voy a tener mi vida entera’ (risas). Son de esos amores bonitos que uno disfruta, creo que mucha gente se está sintiendo identificada”.

Expresa que aunque esta canción es un pop urbano, ella está interesada en explorar en otros géneros: “En la industria de la música es muy complicado sobre todo saber qué le gusta a la gente y qué no. Y en mi caso, hacer pop urbano para mí es algo nuevo porque es la primera vez que se me escucha cantar este género y existía este miedo y esta incertidumbre de no saber cómo iba a reaccionar la gente, pero la aceptación del público ha sido impresionante”.

Evolucionar es parte de la vida, nadie puede o debe quedarse estancado y Karol ha entendido perfectamente que nuevas cosas están por llegar a su vida: “Uno tiene que aprender de los errores, la vida es un aprendizaje y uno tiene que aceptar cuando la riega, pero también aceptar cuando uno tiene sus méritos y sus cosas buenas. Entonces, todo ha sido un proceso y seguirá siéndolo”.

La cantante planea lanzar sencillo por sencillo cada dos o tres meses porque está por comenzar un proyecto de actuación donde de momento sólo puede adelantar que se trata de una serie y que en breve se hará el aviso sobre lo que trata y de quiénes formarán parte.

“Falta muy poco para que den la noticia de en lo que estoy metida, estoy segura que se van a impresionar mucho, la verdad es que yo todavía estoy en shock. Vamos a estar un poquito campechaneando la cantada con la actuación. Y sí, no solamente me quiero quedar en el pop urbano, también quiero cambiar un poquito y experimentar otro género, a veces nos da miedo tomar el lado izquierdo, pero también está bueno tomar otros caminos”.

Confiesa que en este momento la música le da la oportunidad de que se experimente con distintas fusiones, toma a colación la reciente colaboración de Christian Nodal y Reik. Incluso, ella no descarta hacer algo bajo el regional mexicano: “Si a mí me dicen que cante una ranchera, la canto, no hay límites, yo me pongo a practicar. Tenemos muchas ganas de que el segundo sencillo sea una colaboración, todavía no sabemos quién es, tenemos en la mesa a artistas que admiro mucho, sólo es que acepten y tengan ganas de hacerlo. Lo que rescato mucho de la música es que podemos juntar géneros y nacionalidades y hacer que llegue a más lugares y se vuelva más importante todavía”.

Karol, a través de su música, difunde un mensaje de libertad, de que tanto sus seguidores como ella defiendan quienes son y nunca oculten aquello que los hace felices. El álbum completo podría llegar a finales de año o hasta el próximo, “cuando las cosas están bien hechas, tardan, queremos lanzar contenido bueno y música buena”, finaliza.