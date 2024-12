Karla de la Cuesta saca 'Todo a la luz' sobre el caso Trevi-Andrade

La abogada y activista mexicana, Karla de la Cuesta reconstruye una experiencia dolorosa que vivió hace más de dos décadas siendo parte de un grupo de jovencitas escoltado por Sergio Andrade y Gloria Trevi, pero no solo son sus vivencias, también las de 11 testimonios más que en su totalidad conforman el libro “Todo a la luz” editado por Grijalbo.

EL INFORMADOR dialoga con Karla sobre este texto en torno a cómo fue que lo desarrolló y cuál es la razón por la que lo lanza. Expresa que tanto ella como Aline Hernández, Liliana Regueiro y sus hermanas Katia y Karola han recibido muchos mensajes de gente que les están dando ánimo y que les cuentan que se sienten representadas a través de ellas, incluso hombres. “Me han escrito jóvenes y mujeres que pertenecieron a grupos que pudieran considerarse sectas, principalmente de tipo religioso donde han vivido cosas terribles y donde dejar estos grupos les ha costado muchísimo, pues los han atacado por decir la verdad, además siguen teniendo miedo, lo que los identifica con nosotros al romper el silencio y tener temor de las represalias”.

Expresa que si bien hay a quienes no les interesa informarse más allá de lo que está “por encimita”, resalta que hay otro sector que “a fuerza quiere creer la otra versión, pero también hay quienes nos han estado escuchando y nos están dando la oportunidad de ser su voz”. Karla resalta que las página de “Todo a la luz” cuentan las historias de vida de más de 11 víctimas, “no se trata de haber si le creo a Karla, sino de haber si le crees a 11 víctimas, porque aquí está relatado no lo que decimos hoy, sino lo que decimos hace 26 años y que está en el expediente judicial”.

Sobre cuál fue el detonante para que se publicara este libro, responde: “Yo tengo 12 años como activista contra la trata de personas. Después me hice abogada y comencé a estudiar el expediente. Comencé a hacer resúmenes, tablas y mapas mentales, porque yo quería armar el rompecabezas para mí. Y cuando me di cuenta, ya tenía un proyecto armado. Así que de manera milagrosa, así de increíble como suena, le conté a una amiga que no sabía cómo hacerle, si tenía que llamarle a algún editor para que me ayudara, no tenía idea, pero me presentó a quien a ella le ayudó a hacer el diseño editorial su libro”.

Ese editor al que le presentaron ya era director editorial en Penguin Random House y ella no lo sabía, por lo que al contarle del libro, le dio luz verde. “Ha sido un proceso muy difícil, porque yo he tenido que ser muy cuidadosa y proteger los derechos humanos de las víctimas, incluso proteger los derechos humanos de los probables responsables y hacer un documento que fuera muy profesional. Estoy muy contenta, porque para que quienes realmente quieran escucharnos, van a poder tener una radiografía precisa de esto que es verdaderamente un caso criminal”.

Los nombres de las víctimas, subraya, están parcialmente cubiertos, “aunque todos los testimonios son públicos, no voy a decir nada que no hayan dicho, pero yo de todas maneras cuidé sus nombres de esa manera. También cuando hablo de cosas muy específicas, incluso borro los nombres. Y si a alguien se le hace crudo el libro, quiero decirles que apenas fue una sombra de lo que hay”.

Comparte que también una de las víctimas, Liliana Regueiro, hizo un podcast, “porque quedó muy lastimada, como todas nosotras, con la bioserie del 2023, ‘Ellas soy’”, por lo que decidió contar su propia versión de cómo ocurrieron los hechos. “Y ella lo desmenuza muy crudamente y me parece perfecto. Yo tuve miedo de hacerlo tan crudo porque no quería que de alguna manera alguien se sintiera lastimada, porque realmente hay momentos tan crudos y dolorosos, además de revictimizante, por lo que puse apenas lo preciso y aún así es muy revelador”.

Karla indagó en una tonelada de documentos. “Lo que revela esto es que al haber una tonelada de fojas, es que realmente, antes de que llegara el último juez que decidió hacer lo que le dio la gana, hubo una investigación muy grande”. Expresa que el que fue el último juez desestimó todos esos documentos y “decidió dos absoluciones y una sentencia condenatoria con la mínima. Y además, a este hombre (Sergio Andrade) decide dejarlo ir con una fianza que jamás se puede ejecutar, no se le da reparación a la víctima, pero él de todas maneras se puede ir a su casa sin ningún problema a pesar de que hay una tonelada de documentos de investigación, además de 11 víctimas que declararon hechos tremendos”.

Finalmente, comparte Karla que ella, las víctimas y los familiares de estas, han presentado una queja el pasado 8 de marzo del 2024 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). “Este organismo revisa el caso y si lo decide lo lleva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y ahí México puede ser sentenciado como culpable o no, de las omisiones en este caso. Nosotros no solo estamos presentando lo que ocurrió en Chihuahua. Tenemos todos los elementos probatorios de cómo se llevaron a cabo omisiones brutales por parte de la autoridad judicial”.

NA