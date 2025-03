Ninel Conde sufre accidente esquiando en la nieve

La actriz y cantante, Ninel Conde, sufrió un accidente mientras se encontraba en un viaje de descanso en Colorado, Estados Unidos, un popular destino para los turistas amantes de la nieve y del esquí. En toda su estadía en el paisaje lleno de nieve, el “bombón asesino” compartió múltiples fotografías y videos posando en traje de baño en el frío clima de Colorado, sin embargo, en el que sería el último día de su viaje, la actriz señaló en un video en redes sociales que no podía caminar debido a que se había accidentado.

¿Qué le pasó a Ninel Conde?

El miércoles 5 de marzo, Ninel publicó un video en el que se la veía siendo transportada en una silla, con su pierna inmovilizada por una rodillera. Explicó que sufrió una torcedura mientras practicaba esquí extremo: "(Sentí) un ‘resortazo’, yo creo que fue un ligamento y pues me lastimé".

Ya en el hotel del aeropuerto, preparando su regreso a México, le aplicaban hielo mientras esperaba poder ver a un médico. "Imagínense. Todo el día esquiando en pistas negras… Y esto fue bajándome del ‘lift’, me aplastaron el 'Ski' de atrás y se me dobló la rodilla", lamentó.

A pesar del dolor, Ninel se mostró positiva: "Cosas que pasan al bombón asesino" y reflexionó con humor sobre cómo, a veces, no importa cuánto te cuides pues: "cuando te toca, ni, aunque te quites".

¿Cómo se encuentra Ninel Conde?

Este jueves, Ninel agradeció las muestras de cariño de sus seguidores y explicó que se someterá a terapias para recuperar la movilidad. "Me está dando mi terapia en mi jaloncito … Por favor, necesito ir al gimnasio. Bien confiada, come y come. Dije: 'Regresando (de mi viaje) me pongo a entrenar y traz'. Hay que actuar, hay que actuar", dijo con energía.

Su médico le explicó que el ligamento se sobreestiró, pero que con un ultrasonido podría relajarse el tendón y el músculo , lo que le permitirá retomar sus actividades de forma gradual.

Ninel no es la única artista que ha sufrido un accidente de esquí. La actriz Camila Sodi, también fanática de este deporte, sufrió un incidente similar el año pasado en Aspen, donde sufrió una conmoción cerebral y una distensión muscular en el cuello , situación que la obligó a usar collarín y seguir un tratamiento de recuperación.

