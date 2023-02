Karla Panini defiende a Adrián Marcelo de los "haters"; esto dijo

Karla Panini, quien se dio a conocer, junto a la fallecida Karla Luna, como "Las lavanderas", se convirtió en uno de los personajes "más odiados" de Internet luego de ser la tercera en discordia entre su amiga Karla Luna y su esposo Américo Garza.

Panini, quien hace mofa de las burlas y el "hate" (odio) que recibe desde que "se quedó" con el esposo de su difunta amiga, tiene un podcast llamado "Mal Influencers", con Jaír Villareal en su papel de Ernestina del Mar en el que tuvo como invitado al youtuber Adrián Marcelo, quien en esa plataforma cuenta con casi dos millones de seguidores y tiene un famoso podcast "Hermanos de leche" con La Mole.

La polémica se suscitó por una serie de comentarios que Marcelo emitió sobre las personas con sobrepeso, catalogados por cibernautas como gordofobia.

"Las gordas están mal Karla… si en algo vamos a estar de acuerdo es que las gordas están mal", respondió Marcelo y fue secundado por Ernestina del Mar, quien agregó que es "por salud".

Remató expresando su desacuerdo con que "las personas gordas" salgan en portadas de revistas, pues según su opinión, no hicieron nada para merecerlo.

"Ahora salen en revistas, y posando y de que talla extra, no, no, no, no hiciste nada para merecer esa portada gorda, ¿cuál es el mérito de comer sin parar, no hay disciplina, no a las gordas?".

Ante la polémica en redes, cibernautas pidieron cancelarlo y con memes condenaron su comportamiento: "Ya dejen de seguir y darle espacios en TV a pelados como Adrián Marcelo. Lo peor es que en su gordofobia hay misoginia porque a los hombres gordos, como su compa Iván "La Mole", no los ataca de esta forma. Lamentable", escribió un usuario.

Adrián Marcelo respondió a su estilo, y en su cuenta de Twitter ha intercambiado mensajes de todo tipo con usuarios que lo criticaron por lo que dijo.

"A raíz de la polémica en la que una vez más me veo envuelto de queso, quiero aclarar que estaba bromeando. Siempre he abogado por la libertad y derechos de las personas con sobrepeso. Incluso creo que deberían organizarse y salir a marchar… diario… como 10 kms".

A una de las conductoras contra la que se lanzó Adrián Marcelo fue contra Maca Carriedo, quien criticó sus dichos en el programa de Adela Micha, "La Saga".

Karla Panini habló sobre la polémica que causaron las palabras de Adrián Marcelo sobre las personas con sobrepeso, durante la transmisión, ella se carcajeó de los dichos del nacido en Monterrey, y a través de un video de media hora, explicó que ella no es responsable de lo que dicen sus invitados, e hizo un llamado al público a no engancharse en cosas sin sentido.

Reconoció que Adrián Marcelo es exitoso por su forma de ser, y que él sabrá lo que dice y de qué manera lleva su carrera.

"Adrián Marcelo tiene su forma muy particular, muy propia, suya de sí mismo, y lo ha llevado al éxito, él sabrá cómo maneja su carrera, cómo maneja sus comentarios, no soy responsable de los comentarios que hagan en mi podcast, cada persona invitaba expresa lo que quiere, no tenemos filtro ni nada", expresó.

Panini, quien también fue señalada por reírse de los comentarios de Marcelo, se justificó diciendo:

"Si yo me reí es por lo que comentó de todo, tiene una forma muy cruda, muy real de decir las cosas, que le vale; hay cosas que no te debes de ofender", reiteró.

Karla sugirió que paren el odio en redes sociales y que "no la agarren contra él", recordó que a ella, ya no le afecta el hate que le tiran, y aseguró que si saca memes al respecto es para mostrarle a la gente que todo se puede superar, hasta el odio que a ella le han tirado por años.

Mencionó que algo positivo de Adrián Marcelo es que regala dinero y eso es de admirarse, además de que es exitoso y gana mucho en sus redes.

"Es exitosísimo Adrián Marcelo y gana mucho dinero en sus redes sociales, él mismo lo dice en el podcast 'soy millonario' y yo me vuelvo a atacar de la risa por cómo lo dice".

OF