Karla Panini admite que no se arrepiente de robarle el marido a Karla Luna

Karla Panini nuevamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales después de participar en un programa donde afirmó que, si tuviera la oportunidad, volvería a "robarse" a Américo Garza. Actualmente, Garza es su esposo, pero en su momento fue pareja de Karla Luna, lo que desató una de las mayores controversias en la farándula mexicana.

El escándalo que no se olvida

A pesar de que han transcurrido varios años desde la disputa entre las comediantes del dúo "Las Lavanderas" y el fallecimiento de Karla Luna en 2017, los internautas continúan señalando a Panini como una de las figuras más repudiadas en México. La "traición" que denunció Luna sigue siendo un tema recurrente, y cada declaración de Panini aviva las críticas en su contra.

En la entrevista que circula ampliamente en plataformas digitales, Panini no mostró remordimiento alguno y reafirmó su decisión de haberse enamorado de Américo Garza. Durante su participación, declaró:

"No lo puedo evitar, me enamoré de mi marido y lo siento, soporten, me vale gorro lo que digan todos. Yo soy muy feliz con mi marido, del que me enamoré, el que me robé, me encanta y me lo volvería a robar, para que sepan, 350 mil veces más me lo vuelvo a robar. Si se va con otra, me lo vuelvo a robar, lo vuelvo a engatusar y lo vuelvo a embrujar".

Karla Panini, indiferente ante las críticas

No es la primera ocasión en la que Panini manifiesta que los comentarios negativos no le afectan. En otro momento, al surgir una controversia entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, la comediante se burló afirmando que ella aún ostentaba el título de la figura más detestada en México.

¿Qué eran “Las Lavanderas”?

"Las Lavanderas" fue un exitoso dúo humorístico compuesto por Karla Luna y Karla Panini. Este proyecto conquistó al público gracias a su estilo irreverente y sarcástico. Las comediantes interpretaban a dos mujeres que trabajaban en una lavandería y utilizaban el espacio para realizar comentarios humorísticos sobre celebridades y temas cotidianos.

El show destacó por su humor directo y su habilidad para conectar con los espectadores, pero terminó abruptamente debido a conflictos personales entre sus integrantes. La ruptura de la relación profesional ocurrió tras las acusaciones de Karla Luna, quien señaló que Panini había intervenido en su relación sentimental con Américo Garza.

Karla Luna afirmó que Panini no solo mantenía una relación con su esposo a escondidas, sino que además le pedía que la tratara mal. Este hecho, considerado una traición por parte de quien era su amiga cercana, indignó a los seguidores del programa.

Luna perdió la vida a causa del cáncer en 2017, dejando a sus hijas huérfanas. Tras su fallecimiento, el resentimiento hacia Panini por parte de los fanáticos se incrementó, especialmente porque actualmente vive con Américo y las hijas que Luna dejó.

La historia de “Las Lavanderas” continúa siendo recordada, no solo por su éxito en televisión, sino también por el escándalo que marcó el fin del dúo y las consecuencias que persisten hasta hoy.

