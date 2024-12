Tras la participación de Shadia Haddad y Mónica Rosales en el podcast Hablemos de Tal, conducido por el influencer conocido como Un Tal Fredo, se desataron numerosas reacciones al exponer las presuntas situaciones de violencia que ambas vivieron mientras fueron parejas de Memo Aponte. Las declaraciones generaron un fuerte debate en redes sociales y en programas de opinión.

Las declaraciones de Shadia Haddad

Durante el podcast, Shadia relató una experiencia que vivió mientras estaba en una relación con Aponte. Según cuenta, en una ocasión él se encontraba enfermo del estómago, y mientras ella le preparaba un caldo de pollo, notó un olor desagradable. “Abre la cobija y ya sabes, la cagada ahí. Se enojó tanto, gritó, y yo lo vi tan enojado que dije: ‘No, tranquilo, ahorita lo limpio’, y limpié su cagada”, relató Shadia.

La situación no terminó ahí, ya que Aponte llamó a su madre para pedir ayuda. “Le habló a su mamá y le dijo: ‘Mamá, necesito que vengas, me cagué en la cama’. Su mamá llegó y me ayudó a limpiar todo”, añadió Haddad durante su intervención en el programa.

Críticas de Chumel Torres

Chumel Torres, conocido por su estilo directo, no tardó en comentar el caso durante la emisión del 19 de diciembre de El Pulso de la República. Al abordar el tema, expresó su desagrado por el podcast de Un Tal Fredo, refiriéndose a él como un espacio donde “siempre entrevista a pura dolida exnovia de influencer (...) siempre saca a alguien más horroroso”.

Además, criticó tanto a las exparejas de Aponte como al formato del programa, calificándolos de “naquísimos”. En su opinión, ventilar situaciones personales de esa naturaleza refleja más sobre quien las cuenta que sobre la persona de la que hablan. “Hablar mugres de tu ex habla más mugre de ti que de tu ex. Esto no debería de existir”, sentenció.

Las declaraciones de Chumel generaron reacciones encontradas en redes sociales, especialmente en la plataforma YouTube, donde los usuarios se manifestaron en contra de su postura. Algunos comentarios defendieron el propósito del programa de Un Tal Fredo, argumentando que su objetivo es alertar sobre relaciones tóxicas y prevenir que jóvenes repitan los mismos errores.

El caso de Memo Aponte y las controversias en torno al podcast siguen dando de qué hablar, evidenciando las opiniones divididas sobre la forma en que se abordan y exponen estas experiencias personales.

BB