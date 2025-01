Karime Pindter se disculpa con Selena Gomez por críticas sobre su peso

Karime Pindter, influencer y finalista de la segunda edición de “La Casa de los Famosos 2”, se vio envuelta en una polémica después de hacer unas declaraciones sobre la cantante estadounidense Selena Gomez. En sus comentarios, la influencer confesó que no era precisamente fan de la cantante y, además, sugirió que debería considerar un método para perder peso.

El fragmento, extraído de su podcast “Karime Kooler”, desató una ola de críticas por parte de usuarios y fanáticos de Gomez.

Ante esto, Karime expresó su arrepentimiento en un mensaje publicado en su canal de YouTube: "Desde que lancé Karime Kooler hace tres años, se ha convertido en un espacio donde me han visto crecer de muchas maneras. Sigo aprendiendo y mejorando cada día".

La influencer reiteró que el episodio se grabó hace meses y tenía como enfoque principal la moda, pero reconoció que sus comentarios sobre el cuerpo de Selena fueron innecesarios y ofensivos. Además, admitió desconocer que la cantante padece lupus y que jamás fue su intención burlarse de su salud.

"Ahora lo sé y entiendo por qué mis comentarios estuvieron tan fuera de lugar", agregó. Karime también abordó las críticas por un chiste relacionado con el medicamento Ozempic, que ella misma utiliza para tratar su resistencia a la insulina: "Tomarlo no es malo, pero fue un error usarlo como motivo de burla hacia otra persona" , señaló.

En el clip viral, Karime respaldó a su invitado mientras ambos se burlaban de Selena Gómez. "A mí también me cag… la verdad. Yo amo a Hailey Bieber. La otra fodongona, ¿qué cree?", comentó.

Aunque el invitado mencionó que Selena padece una enfermedad, Karime añadió: "Mamacita, Ozempic, bypass gástrico… Y no me quieran cancelar, perras, yo he pasado por todo eso".

La disculpa de Karime tampoco dejó satisfechos a todos. Algunos internautas criticaron la contradicción en sus palabras, pues afirmó desconocer la condición médica de Gomez pese a lo dicho en el podcast.

