¿Justin Bieber asistirá a la boda de Selena Gomez y Benny Blanco? Esto sabemos

Aunque Selena Gomez y Justin Bieber tuvieron una relación muy mediática en el pasado, que incluyó altibajos y rompimientos públicos, su historia sigue siendo tema de conversación entre sus seguidores.

A raíz de la noticia del compromiso de Selena, los fanáticos comenzaron a preguntarse si Justin estaría presente en su boda , dado que ambos cuentan con una enorme base de seguidores que a menudo analizan cada movimiento de sus vidas personales.

Te puede interesar: Karime Pindter critica peso de Selena Gomez y genera polémica en redes sociales

Fue en diciembre de 2024 cuando Gomez y su ahora prometido, el reconocido productor musical Benny Blanco, anunciaron su compromiso. Esta noticia desató una ola de reacciones en redes sociales, en las cuales sus seguidores felicitaron a la cantante y le desearon lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

La intérprete de 32 años organizó una pequeña fiesta de celebración en su casa, a la que asistieron algunas personas muy cercanas de su círculo íntimo y, por supuesto, también familiares.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de muchos no fue solo la fiesta o los mensajes de felicitación, sino un detalle sutil pero significativo: un inesperado "like" en una de las publicaciones relacionadas con el compromiso. El gesto vino de Hailey Bieber, la actual esposa de Justin Bieber.

Este "like" desató un debate sobre la dinámica actual entre Hailey y Selena, especialmente en lo que respecta a su relación con el cantante canadiense.

No obstante, lo que avivó los rumores fue, según el medio “RadarOnline”, que Justin Bieber ha expresado su deseo de retomar la amistad con Selena, asegurando que no guarda resentimiento hacia ella y que sus sentimientos son genuinos.

Por otro lado, una fuente cercana a Selena asegura que la intérprete de 32 años no está interesada en esa reconciliación, pues considera que Justin no la trató bien en el pasado. Selena, fiel a su principio de autocuidado y respeto, ha decidido no permitir que personas que la lastimaron regresen a su vida.

La misma fuente asegura que Selena está convencida de que Benny Blanco es su verdadera alma gemela y está profundamente agradecida por haberlo encontrado.

A pesar de que Benny y Justin han trabajado juntos en varios éxitos, como “Love Yourself” y “Lonely”, la fuente asegura que Benny no invitará a Justin a la boda con Selena, pues la cantante está decidida a enfocarse en su nueva vida y dejar atrás cualquier vínculo con el pasado.

FP