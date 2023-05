Hace unos días, se viralizaron diversas fotografías y videos de la influencer Karely Ruiz y el rapero Santa Fe Klan, en los que derrochaban erotismo con desnudos en la ducha y una química sexual bastante natural.

A decir de Karely, ella sí pensó en una relación más formal con el músico de Guanajuato; s in embargo, las cosas no salieron como ellos querían, debido a las arduas labores que sus carreras profesionales les demandan, así como por las distancias y los viajes que ambos tienen.

"Él anda en su trabajo y yo en el mío, no tenemos tiempo. Le dije: 'la verdad, no'. Sí lo platicamos, pero pues más que nada por el tiempo, él se va, yo me voy y creo una relación así no iba a funcionar", confesó por vez primera la influencer regiomontana, en el podcast del Canal de Momo.

Todo ese afecto, caricias y candentes besos que agitaron las redes sociales, se enfriaron por completo, si bien Karely dijo que terminaron como buenos amigos y podrían convivir .

