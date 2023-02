La influencer de Only Fans, Karely Ruiz, fue custodiada por las Fuerzas Armadas y Policía Municipal de Guaymas al participar como madrina del Carnaval de Guaymas, donde fue atacada a "huevazos" en su primer recorrido en los carros alegóricos.

La contratación de la joven para participar en las fiestas carnavalescas del puerto sigue causando polémica en las redes sociales.

Desde la tarde del sábado 18 de febrero, había pronunciamientos de inconformidad al publicarse fotografías donde Ruiz estaba custodiada por elementos de la Policía Municipal y de la Marina, cuando el grado inseguridad es alto para todo los ciudadanos, incluso para los niños en la escuelas.

La influencer fue criticada en su belleza supuestamente por subir de peso y fue comparada duramente con las mujeres guaymenses.

En redes sociales hay un video donde expresa: "Me están empezando a tirar porque subí de peso, sí, si subí de peso, últimamente no he estado muy bien emocionalmente y siento que me está afectando, pero pues voy a trabajar en eso, la neta el físico es lo de menos chicos así que dejen de tirar por todo".

Luego de la pandemia de Covid-19, el ayuntamiento de Guaymas reanudó la "Fiesta del Pueblo" del 16 al 21 de febrero que contempla, música, coronación de la Corte Real, recorrido de carros alegóricos, "Quema del Mal Humor", eventos culturales, entre otros.

