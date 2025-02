A través de un comunicado a The Hollywood Reporter, el mánager del cantante y rapero Kanye West (ahora Ye), aseguró que la teoría de las redes sociales sobre el maltrato y abuso de parte del intérprete hacia su esposa, Bianca Censori, es una historia "histérica" y “absurda”.

Dicha versión de abuso surgió luego de la reciente polémica que causó la pareja al presentarse a la gala de los Grammys, en donde Bianca posó con un mini vestido transparente que no dejaba mucho a la imaginación, por lo que causó gran angustia en las redes, y acusaron al artista de ser el responsable de tal atuendo.

"Hay una persona que controla lo que lleva puesto Bianca Censori. El nombre de esa persona es Bianca Censori", aseguró el representante de la pareja, Milo Yiannopoulos, a través de la empresa de representación de talentos Tarantula.

Según THR, Yiannopoulos aclaró que West es el “jefe final”, pero que la sensibilidad de Censori es "la inteligencia creativa que guía y el ímpetu detrás de su forma de vestir".

El fin de semana se difundió una publicación que parecía ser una oración de Censori hacia West, en la que expresaba su "preocupación" por su marido.

El representante de la pareja, ex periodista británico de extrema derecha, aseguró que esa publicación era obra de un impostor en X y no de la propia Censori, que no hace ningún comentario público ni habla con los medios, por lo que estaban trabajando para retirar el mensaje de la cuenta, que X permite que aparezca como "verificada" gracias a la suscripción Premium.

Previamente, West aseguró en una serie de publicaciones en X que es nazi y que controla su pareja , así como que fue con su aprobación que ella usó el polémico vestido transparente en la alfombra roja, además de otros mensajes cargados de odio, contra el dueño de la plataforma X, Elon Musk, o la comunidad judía.

Después de estas publicaciones, su agente musical Daniel McCartney de 33&West escribió en su cuenta de Instagram: "A partir de ahora, ya no represento a Ye (antes Kanye West) debido a sus comentarios dañinos y odiosos que ni yo, ni 33&West podemos tolerar".

Yeezy, la marca de las prendas polémicas

Yeezy, la marca de ropa de West, presentó varias prendas problemáticas los últimos días, compañía en la que Censori, de 30 años, es jefa de arquitectura.

El sitio web de la marca en el portal de comercio en línea Shopify fue desactivado este martes, después de que se pusieran a la venta camisetas con esvásticas grabadas, y al poco tiempo también se desactivó la cuenta de X de West.

El sitio web afectado, Yeezy.com, abrió el pasado domingo coincidiendo con el partido del Super Bowl y estuvo abierto durante al menos 24 horas para ofrecer a la venta varios productos.

