La encargada del futbol femenino del Espanyol, Dolors Ribalta, respondió este martes 11 de febrero al comunicado de la jugadora del Barcelona, Mapi León, que negó haber hecho tocamientos a la blanquiazul Daniela Caracas en el partido del domingo pasado del futbol español, y afirma que las imágenes son "clarísimas" y, por lo tanto, califica lo ocurrido de "inadmisible".

Ribalta aseguró que el video del partido no permite debate: "Lo ha visto todo el mundo y no deja espacio para la duda". La dirigente blanquiazul ha apuntado que la sociedad "afortunadamente" ha avanzado y ya no se encuentra "en la época de Míchel y Valderrama".

La referencia de Ribalta se remonta al 8 de septiembre de 1991, cuando Míchel, futbolista del Real Madrid, tocó los genitales a Valderrama, jugador del Valladolid durante el partido. "No es un tema de colores, es un tema de respeto y de dignidad", ha añadido la responsable del futbol femenino del Espanyol.

Por otra parte, Dolors Ribalta ha mostrado todo su apoyo a la colombiana Daniela Caracas y no ha descartado una denuncia: "Actuaremos en función de lo que la jugadora nos pida y estaremos a su lado en todo momento. Queremos que se recupere y frenar los insultos que está recibiendo".

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

Lee además: Atlas enfrentará a Messi en la Leagues Cup

OF