Kany García regresa en concierto a Guadalajara; entérate cuándo y dónde

La cantautora boricua, Kany García, regresa con sus conciertos a la República Mexicana y a Guadalajara llegará el próximo 27 de octubre al Auditorio Telmex.

A propósito, la estrella puertorriqueña ofreció una conferencia de prensa vía Zoom para hablar de este “México Tour 2023” y de su reciente sencillo “Fuera de servicio” el cual está desarrollado bajo el género del regional mexicano. “México siempre es y será la raíz de mi proyecto. Mi primer álbum fue hecho completamente en este país, la primera vez que logré un número uno fue en México, así como la primera vez de tantas cosas, así que para mí siempre es regresar a casa. Y en este caso, la familia cada vez se hace más grande. Cuando uno crea lazos desde el comienzo, estos al final se vuelven como deudas llenas de gratitud, y eso es lo que siempre me hace sentir México, que uno nunca olvida los primeros ‘sí’”.

Sobre esta incursión en el regional, pues anteriormente ya había lanzado el sencillo “La Siguiente” con Christian Nodal, Kany confiesa: “Siempre quien llega a México por primera vez, es imposible no comerse un taco, como quien no escucha regional mexicano y no le mueva por dentro. Y desde el comienzo de mi carrera ha sido una música que siempre me cautivó porque no crecí con ella, y eso te deja un sabor nuevo que te fascina, así que buscas la manera de incorporarlo en tu receta, en tu comida. Entonces, el regional por la cantidad de años de escucharlo y de convivir con innumerables colegas que lo defienden increíblemente, pues para mí era encontrar puentes de cómo dentro de lo que hago como compositora y con mi voz, buscar esos sonidos dentro de mi música, sin invadir lo que es la historia del regional, pero al mismo tiempo llevar mi sonido propio”.

Además, destaca que el regional mexicano “tiene una elasticidad” que se presta para acompañarse de pop y otros elementos. También resalta que nunca pensó que iba a disfrutar tanto el regional y que además le sale muy natural y orgánico subirse a él. El sencillo lo grabó en Hermosillo en el estudio de Carín León con amigos que tiene en esa ciudad. No sintió temor de lanzar el sencillo porque sabía que “la jugada iba a salir bien”. Sí había nerviosismo, pero fue prueba superada.

Sobre cómo serán sus conciertos en esta gira por México a propósito de que está de lleno en el regional con esta canción. Kany no descarta incorporar el mariachi, según compartió a EL INFORMADOR.

“Esta gira durante estos meses ha tenido algo particular y es que me he tenido que adaptar. En Argentina y en Chile tuve que adaptar canciones, por dar un ejemplo, en Argentina ahora mismo ha habido una ola de muchos migrantes, así que tengo una canción o dos que quizá hablan sobre el tema y que no estaban en la gira”, así que las tenía que cantar porque en ese momento se volvían relevantes.“Y claramente en miras de lo próximo que viene, que es México, la gira también se verá afectada, desde poder pensar en el mariachi, y en artistas invitados con los que he colaborado en México”. Ha grabado temas con Carlos Rivera, Reik y el propio Nodal, entre otros.

FECHAS

22 octubre – Tijuana, El Foro

24 octubre – Querétaro, Auditorio Josefa Ortiz de Domínguez

26 octubre – León, Foro del Lago

27 octubre – Guadalajara, Auditorio Telmex2

8 octubre – Mérida, Auditorio La Isla

29 octubre – Veracruz, WTC

6 noviembre – CDMX, Auditorio Nacional

8 noviembre - Puebla, Auditorio Metropolitano

9 noviembre – Monterrey, Arena Monterrey

10 noviembre – Torreón, Coliseo Centenario

FS