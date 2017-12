Kakkmaddafakka en Guadalajara

A tres años de su última visita Kakkmaddafakka, vuelve a Guadalajara para cerrar el año y presentar su disco más reciente 'Hus'.

El proyecto se originó hace 14 años liderado por los hermanos Axel y Pål Vindenes en Bergen, Noruega, lugar que ha dado exponentes musicales tan vastos y diversos como el black metal de Gorgoroth o Immortal, y el mix musical; rock, hip hop, reggae, R&B y house que caracteriza a Kakkmaddafakka.

El nombre casi impronunciable de la banda surgió en una fiesta en el que uno de los integrantes exclamó "Kakkmaddafakka", entre bromas comentaron que tenían que hacer una banda con ese nombre y aquí están, tres lustros después con cinco discos de estudio en su haber y con una fiesta sonrona contagiosa.

'Hus' el disco que traen bajo el brazo, tiene una característica especial con respecto a sus primeros trabajos 'Down to the earth' (2007), 'Hest' (2011), 'Six months is a long time' (2013), 'KMF' (2016) y es que en ellos el proceso era llegar ya con maquetas terminadas al estudio, pulirlas, agregar unos cuantos cortes más y se tenía el álbum.

Esta vez decidieron rentar por un año una pequeña casa cerca de las montañas de su natal, alejarse de la civilización lo más posible y dejar que las musas hiciera su trabajo para darle forma a las nuevas canciones. El resultado de facto se escucha en 'Hus', el disco más relajado y suave de su trayectoria.

Stian Sævig, Kristoffer Van Der Pas, Lars Helmik Raaheim-Olsen y Sebastian Emin, complementan el ensamble que estará el 7 de diciembre en el C3 Stage y que posteriormente se presentará el 9 en el Festival Catrina de Puebla y cerrar el año el 10 en Plaza Condesa de CDMX.

Boletos/ Preventa 1: $400

Preventa 2: $450

Dia del evento $550

Balcón: $750; incluye entrada preferente, póster, 2 bebidas, balcón

eventos.ticketnowmexico.com

DISPONIBLES TAMBIÉN EN:

- Taquilla de C3 Stage

**SÓLO EFECTIVO**

Dirección: Av. Vallarta #1488. Entre Av. Chapultepec y Marsella

Horario: Lun-Vier 11am a 7pm. Sáb. 11am a 3pm.

Tel: 19555773

SOUFLOWER HIDALGO

Hidalgo #811-A

Tel: 3825-0197

(a una cuadra de Federalismo)

SOUFLOWER CALZADA

Calzada Independencia #30

Tel: 1201-7686

(Enfrente de san juan de dios)

ADDICTIVE PROVIDENCIA

Av. Providencia #2368

Plaza Punto Amazonas 2do piso

Tel: 3333-9279

ADDICTIVE SANZIO

Av. Rafael Sanzio #196

Tel: 24 100 672

(a una cuadra de plaza Galerias)