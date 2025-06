'KPop Demon Hunters' conquista Netflix con música, demonios y el talento de Cruz Contreras

Aunque el lanzamiento oficial ocurrió apenas el viernes pasado, 'KPop Demon Hunters' ya se ha convertido en uno de los fenómenos recientes de la animación digital. La cinta, producida por Sony Pictures Animation y disponible en Netflix, ha conquistado al público con su mezcla de fantasía, acción, humor y una potente banda sonora de ídolos del pop surcoreano. Pero detrás del dinamismo visual que caracteriza a la película también está el trabajo del animador mexicano Cruz Contreras quien formó parte del equipo creativo durante dos años.

Para Contreras, este proyecto no sólo significó una apuesta profesional, sino también un viaje emocional y cultural. "Desde que empecé a trabajar en el proyecto me gustaba muchísimo, sobre todo porque en este proyecto había una libertad creativa impresionante", explica en entrevista con EL INFORMADOR. "Ver las referencias que se estaban utilizando para la película, animes con los que crecí, que me gustaban mucho, me hizo sentir en casa. Yo decía: ‘Wow, estar usando esto de referencia para esta película…’".

La historia de KPop Demon Hunters sigue a Huntrix, un trío de chicas ídolo —Rumi, Mira y Zoey— que, además de encabezar giras multitudinarias, enfrentan una amenaza demoníaca oculta entre sus rivales musicales, los Saja Boys. Inspirada en clásicos como Sailor Moon y Buffy, la cazavampiros, la cinta está dirigida por Maggie Kang y Chris Appelhans, y mantiene una estética vibrante, heredera de títulos como Spider-Man: Into the Spider-Verse, también producida por Sony.

Contreras no oculta su entusiasmo al hablar del impacto que ha tenido la película. "Me encantó tanto este proyecto que me fui a Corea. Quería aprender más sobre la cultura, necesitaba verlo con mis propios ojos, experimentar si lo hicimos bien… y qué bonito ver que acaba de estrenar y la gente lo está amando".

La recepción ha sido tan entusiasta que muchos espectadores han comparado el estilo visual de KPop Demon Hunters con el de Spider-Verse, lo cual no es casual. "Me encanta ver las reacciones de la gente que dice que el proyecto le da vibras a Spider-Verse. Cuando aparece el mensajito de que es de los creadores, y que la gente acepta las referencias y las ve como algo positivo, me llena muchísimo".

Sin embargo, el camino no estuvo libre de retos. Uno de los más complejos para el animador fue trabajar el cabello de los personajes. "Creo que ha sido uno de los retos más grandes que he tenido. Especialmente el cabello de Mira, que es rojo, vuela y se mueve de cierta manera. Todo está pensado: los ángulos, cómo gira, cómo cae. También la trenza de Rumi, su movimiento fue clave para que se sintiera fluido y con carácter”.

Aunque Cruz está orgulloso de su identidad y herencia mexicana, reconoce que este proyecto fue profundamente guiado por la cultura coreana. "Tuvimos clases para entender mejor la cultura: aprendimos a hacer nudos norigae, que son estas piezas que cuelgan de la ropa, vimos referencias de joyería y vestimenta tradicional. En esta película no creo haber podido meter un sello mexicano… pero en el futuro, quién sabe", reflexiona.

Lo que sí asegura es que se siente afortunado de ser parte de un estudio como Sony, que está redefiniendo las reglas de la animación. "Me encanta ver estas críticas donde la gente dice: ‘Es que los chicos de Sony están haciendo cosas bien locas’. Qué padre tener este estudio que se arriesga. Ver Spider-Verse, The Mitchells vs. the Machines, y ahora KPop Demon Hunters, me hace sentir muy orgulloso de lo que estamos construyendo"

Sobre su participación en futuros proyectos, especialmente el esperado cierre de la trilogía de Spider-Verse, cruz prefiere bromear. “Ahí no puedo decirte nada. Nada. No sé nada. No sé quién es Miles Morales, no sé quién es Miguel O’Hara. No conozco a esos personajes ahorita", dice entre risas.

Incluso entre sus familiares guarda silencio. "Mi mamá casi no se interesa, pero mi sobrino sí. Es fan de Spider-Verse y de todas las películas de Marvel. A veces me pregunta cosas, y yo solo puedo decirle: ‘Lo lamento, no puedo’. Y me aguanto”.

A pesar de las restricciones, Cruz se siente afortunado por haber formado parte de una cinta que ya está dejando huella en la animación contemporánea. "Cuando vi este proyecto hace dos años, quería contárselo a todo el mundo. Quería decirles todo lo que estábamos haciendo y lo bonito que se ve… pero te tienes que aguantar”.

NA