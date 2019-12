"Juntas somos chingonas y lo sensible no nos lo quita"

La nueva generación de mujeres sabe que para lograr cambiar el mundo deben estar juntas, unidas a través de equipos que crean sororidad y se apoyan mutuamente porque saben que no todas quieren lo mismo, pero saben que con el apoyo necesario todas van a llegar.

Lo anterior es la creencia de Romina Sacre —una de las influencers más importantes del momento—, quien presentó su libro “Lo sensible no nos quita lo chingonas” dentro del segundo día de actividades de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, con el cual busca poner “su granito de arena” para empoderar a las mujeres desde distintos ámbitos de la vida diaria.

“Nuestra generación de mujeres sabemos que la vamos a armar juntas, no solas, que somos un equipo, que la otra no es mi enemiga. Hoy tenemos una conexión porque al final, aunque todas somos distintas, todas tenemos muchas cosas en común. Me emociona esta época que estamos viviendo, en la que empezamos a marcar límites”, añadió.

En este ejemplar Romina plasma su “guía personal” para que las mujeres aprendan a sobrellevar la vida y consigan la felicidad consigo mismas, sin llegar a convertirse en un libro de superación personal, sino más bien como un recordatorio de que “las mujeres solitas podemos” y que sentir, disfrutar, o equivocarse, no resta la fortaleza que cada una tiene en el interior.

“Sabemos que tenemos que ser exitosas, que tenemos que ser felices, que tenemos que ser muchas cosas, pero no sabemos cómo. Aquí es como yo comparto estas herramientas, lo que a mí me funcionó para lograrlo sin tener la verdad absoluta. Pero si las mujeres no comienzan a ser brutalmente honestas consigo mismas, a poner límites y si no empiezan a vivir su vida con lo que ellas quieren, seguirá siento complicado lograrlo”, contó.

Por ello, dijo, con este ejemplar busca que las mujeres tengan ejemplos de qué pueden hacer para disfrutar diariamente lo que hacen sin sentir culpas, sabiendo que las caídas son nuevos comienzos y nuevas experiencias que las llevarán a tener el poder de sus decisiones.

Para Romina este texto representa un logro personal pues es el primer libro que escribe y publica en conjunto con la editorial Planeta, pues si bien se considera una amante de la lectura, esta representó una para oportunidad de compartir su ideología de vida, luego de pasar por distintas decepciones que la llevaron al lugar donde se encuentra hoy.