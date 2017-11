Julión y más banderos llegarán a Zapopan

La edición número 18 de Los Premios de la Radio que organizan la estación de radio La Qué Buena y la televisora Estrella TV de Estados Unidos, se llevará a cabo el próximo jueves 9 de noviembre en el Dolby Theater de Hollywood, California y se transmitirán en vivo por dicha cadena hispana.

El programa ha sido un éxito ininterrumpido en cuanto a los números de audiencia para EstrellaTV, puesto que siempre se coloca en los primeros lugares de rating superando incluso a los contenidos americanos.

En charla con este medio, Pepe Garza, director de la estación radial en Los Ángeles y líder de esta ceremonia de premiación, adelanta que esta fiesta será muy especial ya que Zapopan será parte de la transmisión en vivo. Y es que algunos de los artistas nominados como Remmy Valenzuela, Los Plebes del Rancho y Julión Álvarez estarán cantando en vivo desde Plaza de Las Américas para la transmisión simultánea de la entrega de premios.

“(El evento en Zapopan) ha sido una consecuencia de los problemas que tienen algunos artistas para obtener la Visa y trabajar en Estados Unidos. Y no es que nosotros no queramos ir a México a hacer programas, nosotros encantados de la vida, pero este es un premio que se hizo en los Estados Unidos. Entonces, hay artistas que lamentablemente, repito, no pueden cruzar la frontera y por eso nosotros la cruzamos por ellos”.

“Así, esto nos brinda la oportunidad de que la gente de México esté disfrutando de este espectáculo y a lo mejor esta crisis que tenemos en el asunto migratorio, haga que inicie una tradición nueva, algo que no estaba en nuestros planes. Por el momento ahora es solo Zapopan y no sabemos si el próximo año repitamos, depende de la experiencia que vivamos y tal vez hagamos binacional el evento, estamos experimentando”.

Vive en directo la fiesta

El público de la Zona Metropolitana puede asistir al show de manera gratuita, se pide que comiencen a llegar desde las 18:00 horas, el evento estará bajo la conducción de Ninel Conde y Tomás Rubio. Y trascendió que de ganar un premio en una de las categorías en las que está nominado Julión, el galardón se lo otorgaría el boxeador Saúl “El Canelo” Álvarez. También estarán en el show de Zapopan El Gran Proyecto, Cristian Jacobo, Lety López y Los Navarro.

“Se trata de un mismo programa, vamos y venimos simultáneamente de Los Ángeles a Zapopan y viceversa. Allá estarán (en la conducción) Omar Chaparro y Cecilia Galliano. Incluso habrá momentos en que tengamos una pantalla divida, con la emisión tanto en México como Estados Unidos de la mano”.

Los que van por la gloria

En la categoría de artista del año se encuentran Banda MS, Christian Nodal, Gerardo Ortíz y Julión Álvarez, mientras que en banda del año: Banda Carnaval, Banda El Recodo, Banda La Trakalosa De Monterrey, Banda MS, La Arrolladora Banda El Limón y La Séptima Banda.

En cuanto a solista del año están Alfredo Olivas, Christian Nodal, El Fantasma, Gerardo Ortiz, Joss Favela y de nueva cuenta, Julión Álvarez.