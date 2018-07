Julián Gil vive una locura de amor

El ánimo en el actor Julián Gil sigue en pie de lucha a pesar de los problemas legales a los que se ha enfrentado últimamente por la custodia de su hijo. Llegan los tiempos de dar vuelta a esa página y concentrarse en lo que más le gusta hacer. Es así que este fin de semana estrena en México la película “Locos de Amor”.

Al respecto, Julián nos comenta, en entrevista, su sentir sobre este filme que ha tenido mucho éxito, principalmente en Sudamérica. “Estoy feliz de poder estar en un proyecto totalmente diferente en mi carrera, y que se estrene en México es para mí una bendición; sobre todo, al tratarse de una película hecha en Perú y que ha tenido una aceptación importante a nivel internacional”.

Gil también expone que la película es liviana y hecha con un formato que como actor se tiene muy pocas veces la oportunidad de explorar: un musical. “En nuestro idioma no se hacen películas musicales; básicamente los que hacen cine musical son los ingleses y los estadounidenses. Cuando me llegó la oferta de hacerla, para mí fue una gran felicidad. Es la película más divertida que he hecho, aborda un tema actual con cuatro parejas que enfrentan diferentes circunstancias y en plena lucha por el amor y unidas de cierta manera por las canciones”.

Sobre el personaje que él interpreta, Julián comparte la forma en que se preparó. “Básicamente, como siempre lo he dicho, no soy cantante. En cine tengo la oportunidad ahora, en teatro ya lo había hecho, y gracias a Dios la gente que conoce muy bien lo que es el formato del cine musical (no solamente el director de la película Frank Pérez-Garland) sino el director de voces y de canto, en ese sentido tuve la oportunidad de ser dirigido y ser llevado. Al principio tuve un poco de temor porque era algo que no conocía, pero hablé con el productor me dijo que me quedara tranquilo y que ellos manejaban bien ese formato, sobre todo el director de voces”.

Julián también nos adelanta que en la película interpreta tres canciones, pero se las reserva para que la gente acuda a ver la cinta y descubra con qué interpretaciones serán sorprendidos. “No son solo las tres canciones que interpreto, sino todas las del repertorio, todas ochentenas y que hemos crecido con ellas. Y ese es el éxito de la película, no hay manera de no identificarte con las canciones”.

Trabajo en equipo

Para Julián Gil el trabajar en esta producción fue cuestión de coser y cantar, siendo arropado por el elenco y sobre todo por haber aprovechado de buena forma su paso por Perú hace casi una década. “Me llega la oportunidad de la película ahora, pero antes en el 2009 yo protagonicé en Perú la telenovela ‘Los Barriga’, donde forjé varias amistades e hice relaciones, y debido a mi año viviendo en ese país pude acercarme a muchas personas y al mismo tiempo a esta película. Al llegar, son todos los actores peruanos, yo soy el único extranjero que me incorporaba al proyecto. Tuve un recibimiento increíble, con grandes compañeros que me hicieron sentir en casa”.

El actor comparte créditos con Carlos Alcántara, Vanesa Saba, Marco Zunino, Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Paul Vega, Erika Villalobos y Bruno Ascenso.

¿De qué va el filme?

La comedia musical del año. Una madre soltera y el hombre que no ha podido olvidarla desde que tenía 23 años. Una mujer que anhela ser madre y un padre soltero en sus cincuentas que sólo piensa en ella. Un hombre descorazonado que empieza a salir con una conductora que da consejos de amor en la radio. Y una mujer madura que llega de Miami buscando nuevas experiencias. Una alocada y divertida comedia musical donde los personajes descubrirán que nunca es tarde para volver a estar “Locos de amor”.

Lo que sigue en la TV

La segunda parte de la telenovela “Por amar sin ley” es inminente, y como pieza clave, Julián Gil es parte de ella y nos da un esbozo de esta producción. “Básicamente quienes salen y quienes llegan lo irán conociendo poco a poco. La producción nos ha dicho que queremos que sean de las cosas que la gente vaya descubriendo a lo largo de la temporada. Lo que sí les puedo decir es que viene más tensa que la primera, y es que la combinación del melodrama con todos los casos legales han sido un gran acierto de Televisa, es un antes y después con ‘Por amar sin ley’, y sobre todo ha sido un formato aceptado por el público”.