Son varios los mensajes de apoyo y dando el pésame que ha recibido Maribel Guardia por la muerte de su único hijo Julián Figueroa, pero hubo uno en especial que recibió por parte de Belinda, con quien trabajó en la novela infantil "Aventuras en el Tiempo" y compartió muchos momentos juntos, no solo con ella, sino con Julián, quien acompañaba a su madre a algunas grabaciones.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde Belinda compartió una historia con mensaje emotivo a Maribel Guardia, lamentando la partida de Julián y haciéndole saber que está con ella en este momento de dolor que está viviendo.

"Querida Maribel. No hay palabras que puedan describir lo que debes estar sintiendo en este momento, amanecí con esta noticia y me rompió el corazón... Recuerdo cuando estábamos en Aventuras en el tiempo y venía Juliancito y jugábamos juntos... Era tu adoración, tú mayor tesoro... Abraza tú alma... Me duele mucho que estés pasando por esto..." se lee en el mensaje.

La intérprete de "Luz sin gravedad" terminó con una palabras de admiración y respeto hacia Maribel Guardia.

"Eres una mujer maravillosa... Te admiro y te respeto profundamente y estoy contigo incondicionalmente... Que en paz descanse Juliancito", terminó el mensaje, el cual está acompañado con una fotografía en la que se puede apreciar a Julián Figueroa acompañado de su madre en su boda Marco Chacón Fernández en el año 2011.

