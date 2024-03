Chumel Torres no dudó en responder ante lo que se considera un fallo en su contra, después de que ayer se le notificó que perdió la demanda por uso indebido de material exclusivo de Gloria Trevi.

“No tengo que pagarle nada a nadie, no pagaré ni un centavo”, advirtió Torres en su cuenta de X. “El alegato no procede porque nunca se lucró con los videos, porque nunca estuvieron monetizados. No soy nuevo en esto, cariños. Contraten mejores abogados para que no hagan el oso. No se metan con los nerds. Somos inteligentes”, escribió.

Con esta declaración queda en el aire si el famoso está o no obligado a cumplir con dichas sanciones de pagar 500 mil pesos a la cantante por difamarla en su programa de redes.

Mientras tanto, Gloria Trevi mantiene otra acción legal contra Chumel Torres por el presunto delito de daño moral. A esto se suman las dos acusaciones, en Estados Unidos, que la propia Gloria debe enfrentar tras ser señalada de posible corrupción de menores.

Cabe señalar que hace un año, Gloria Trevi entabló un proceso jurídico en contra de Chumel Torres, bajo el supuesto delito de uso indebido de su tema “Todos me miran”. La oficina de la cantante dio a conocer ayer que esta demanda había sido ganada por la famosa.

