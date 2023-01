Juan Gabriel logró ganarse el cariño de toda una generación. A pesar de ya ni estar en este mundo sigue cosechando éxitos con su música. Su memoria sigue intacta en sus seguidores y cada tanto recuerdan algunas de sus más populares intervenciones en el ambiente artísticos. Pero el fandom no es el único que lo recuerda.

Hace unos días el nombre de Juan Gabriel volvió a estar en los programas televisivos. Esta vez no fue por sus logros o su entrañable música. Fue una famosa la que confesó que pese a que eran muy unidos, el intérprete de "El noa noa" intentó robarle el novio. La anécdota perteneció a su juventud y ella aún no lo olvida.

Es Felicia Mercado quien confesó que hace muchos años atrás Juan Gabriel se acercó a ella. Sin embargo, el interés iba más allá del trabajo que estaban realizando juntos. Es que el cantante había posado sus ojos en la pareja de turno de la actriz. Esta historia era muy poco conocida por todos e incluso su declaración sorprendió a los espectadores que la escuchaban atentamente en "Ventaneando".

Este es el novio que Juan Gabriel intentó robarle a Felicia Mercado

Según explicó la actriz, todo comenzó cuando Juan Gabriel y ella se dieron un beso mientras grababan una fotonovela. Ellos eran muy unidos pese a que el interés romántico del cantante no era para ella sino para su novio. Es más, según informó "El Divo de Juárez" no pudo ni siquiera disimular su atracción. Pese a que ella lo descubrió jamás le quitó el saludo.

"Ya me lo andaba bajando. Le coqueteó y yo dije si este se deja, entonces no lo necesito, no me conviene, si le gusta estar con Juan Gabriel y conmigo no, yo creo que está en el lugar equivocado, entonces mejor me hago a un lado, pero no, no fue así, ni le gustó", explicó Felicia Mercado para sorpresa de todos. Para ella siempre se trató de un coqueteo inofensivo y por ello nunca dejó de lado su amistad con el cantante.

FS