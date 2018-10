Juan Escalante, el "Zar del entretenimiento"

Uno de los promotores de espectáculos más importantes de Guadalajara, pero también a nivel nacional, es Juan Escalante, un hombre cuya visión del show business lo ha llevado a realizar espectáculos masivos de primera línea en la Perla Tapatía con figuras como: Luis Miguel, Juan Gabriel, Luciano Pavarotti, Elton John y Paul McCartney. El empresario está celebrando 25 años desde que se inició en estos menesteres; precisamente, el primer show que realizó fue el de Luis Miguel, la primera vez que además, el cantante de “La Incondicional” se presentaba en un estadio; en esa ocasión, el Tres de Marzo.

“Siempre es un reto ser un promotor de espectáculos porque implica muchas actividades, todas tienen que estar coordinadas desde un solo frente. Entonces, se necesitan ciertas habilidades que se van desarrollando más con el tiempo, pero que tienen que ver con muchas áreas como lo es la producción, los equipos, la realización, la logística, trámites legales, cuestiones fiscales… Son muchas aristas que se tienen que considerar”.

Explica que la industria ha cambiado a lo largo de 25 años. “Antes era de una manera, ahora es distinta en todos los sentidos. Antes no había empresas boleteras electrónicas, todos los conciertos que se hacían teníamos que mandar a imprimir todos los boletos, sellarlos en el Ayuntamiento, firmarlos uno a uno y ponerles medidas de seguridad porque en aquel entonces se daba mucho la falsificación. Ahora ha evolucionado la industria en todas las áreas: audio, iluminación, ahora hay pantallas de LED, los sistemas para levantar los escenarios son de motores eléctricos, todo ha cambiado, pero seguimos haciendo lo mismo después de 25 años”.

Y en ese sentido surge la pregunta sobre si un promotor independiente como él, es una especie en peligro de extinción. “Justo hace unos 10 años me hicieron una entrevista donde yo dije, y así encabezaron la nota: ‘Los promotores de espectáculos somos una especie en peligro de extinción’, pero lo dije hace una década y aquí sigo. Sí, es una actividad que se ha especializado mucho y que empresas muy grandes han llegado y han abarcado todas las áreas del entretenimiento y eso ha hecho que los promotores independientes nos hayamos hecho más reservados en las cosas que hacemos, o dedicados solamente a ciertas áreas de la industria, no podemos acceder todos a todo”.

Juan Escalante comparte que él está muy satisfecho con todo lo que ha podido hacer durante estos 25 años; enfatiza que junto con su equipo de trabajo, han realizado sus actividades con dignidad y calidad. “Tenemos la frente en alto de que cosas muy importantes en Guadalajara estuvieron en nuestras manos y que pudimos hacer grandes eventos y grandes conciertos hasta el día de hoy, independientemente de la competencia, nosotros pusimos nuestro granito de área”.

Explica además que cuando no existían las grandes empresas, o que no habían llegado a la ciudad, él hacía todo. “Yo experimenté muchas cosas que a ellos nunca les tocaron, como hacer conciertos en inmuebles que no son para el entretenimiento; por ejemplo, yo hice shows en la cancha de futbol del Instituto de Ciencias, o en los campos del ITESO, en el Claustro de Santa María de Gracia, o en una bodega en Ávila Camacho, en fin, fue improvisar muchas cosas. Incluso, en los estadios de la Universidad de Guadalajara, hicimos un festival que se llamaba ‘Rockalajara’ con El Tri y otras bandas”.

Luego, recuerda que la industria fue creciendo y comenzaron a hacerse foros como el Teatro Diana, el Auditorio Telmex, Teatro Galerías y PALCCO, entre otros.

Sus andanzas con Luis Miguel

Cuando Escalante se animó a realizar su primer concierto y además masivo, no tenía experiencia alguna, pero sus ganas de hacer algo en grande lo llevaron a tocar las puertas de la oficina del equipo de Luis Miguel. “En aquel entonces yo trabajaba para un periódico de la ciudad y el director, Gonzalo Leaño, me pidió que organizáramos un evento que enmarcara los 15 años de aniversario del diario y yo en mi iniciativa tomé la decisión de buscar a la oficina de Luis Miguel”.

Y acota: “Fui y toqué la puerta literalmente, nadie me los presentó, al principio me mandaron a volar, pero fue cuestión de estar insistiendo hasta que tuve la oportunidad de sentarme con una persona que hasta la fecha yo le sigo agradecido, y guardándole gran afecto y cariño, don Alex McCluskey, quien fue la persona que trabajaba directamente con Luis Miguel y el señor Hugo López”.

En aquel entonces Escalante tenía 26 años y McCluskey le reiteraba que Luis Miguel nunca había hecho un estadio. “Yo quería hacerlo, a él le sonaba muy raro, pero no sé si fue que nos caímos bien, o el entusiasmo que vio en mí, que tomaron la decisión él y Hugo López de aceptar mi propuesta y por primera vez en la carrera de Luis Miguel y a partir de ahí no hubo para otro lado; hacer el Tres de Marzo con un éxito inusitado, vendimos 24 mil boletos, Luis Miguel quedó encantando y su gente de producción también, se convirtió en un artista para las grandes masas”.

Tragos amargos

Cuando hizo el show de Luis Miguel en el estadio Tres de Marzo, por tercera ocasión, se cayó el avión donde el cantante venía llegando a Guadalajara. “Eso es algo que no fue tan comentado, pero durante el vuelo se les trabó el tren de aterrizaje y descendieron de emergencia en el Aeropuerto de Guadalajara, pusieron espuma sobre la pista, el avión corrió toda la pista y se volteó al final y esto sucedió mientras el estadio ya estaba con la gente adentro y el público ya estaba enojada porque no iniciábamos, pero no sabían que el avión de Luis Miguel se había caído. Fue una experiencia muy complicada, se recuperó para poder salir y él mismo en el escenario dijo que había vuelto a nacer”. Señala Juan que fue uno de los mejores shows que dio “El Sol” porque estaba muy inspirado de ese momento tan terrible que había pasado.

La culpa fue de la tormenta

Aunada a la historia del accidente aéreo que vivió con Luis Miguel, otra anécdota complicada que recuerda Juan Escalante fue con Luciano Pavarotti, durante un concierto realizado en el Liceo Del Valle. Justo unas horas antes del show, había caído una tromba en el lugar, “esa tromba nos tiró el escenario sobre el piano del tenor, cayó todo encima de la plataforma, tuvimos que suspender ese día el concierto y hacerlo al día siguiente mientras volvíamos a construir absolutamente todo”.

Momento complicado

En 2016, a cinco días de un concierto que pintaba ser único, “Juan Gabriel y sus amigos” en el Estadio Akron, antes Omnilife, todo cambió con la muerte de “El Divo de Juárez”. “Tuvimos que crear todo un concierto de 24 talentos en cinco días junto con personas muy conocidas del espectáculo, quienes estábamos asociados: Darío de León, Fernando Favela, Santiago Valencia y yo… En una misma mesa habíamos más de 100 años de experiencia en el mundo del entretenimiento y en algún momento no sabíamos qué hacer”.

Destaca Juan que era la primera vez que a nivel mundial un artista se moría a días de un show, su única referencia era Michael Jackson quien había muerto seis meses antes de su gira. Pero en ese momento había que encontrar una solución con respecto al show de Juanga. “Sí estuvimos a punto de cancelar el concierto, tuvimos que hacer muchas valoraciones, entre ellas, mucha gente venía fuera de la ciudad, ya había pagado hoteles, aviones, ya habían hecho el gasto para venir, el día en que murió don Alberto nosotros ya teníamos en el estadio el escenario colocado, estaba todo listo y ese día también era el 25 aniversario de Omnilife, la empresa de Jorge Vergara, y ya venían de fuera casi 14 mil personas que habían comprado sus boletos”.

Señala que muchos pensaron que realizaron el evento aún y con lo sucedido porque querían quedarse con el dinero ya obtenido, “no, la gente que invirtió en ese evento perdió más de siete millones de pesos en hacer el show, a Juan Gabriel ya se le había pagado el 100 por ciento, ya se había pagado el evento, la producción, la publicidad, ya no había forma de recuperar nada, mucha gente pidió la devolución de su dinero, sin embargo, nosotros llevamos a cabo un concierto que fue memorable, una celebración a la vida de Juan Gabriel con 24 artistas en escena”.

Lo que viene

Escalante explica que sus objetivos tras estos 25 años, siguen siendo trabajar con honestidad, transparencia, ética y valores, “tengo que seguir trabajando porque tengo una familia que mantener, tengo un compromiso con toda mi gente de seguir haciendo lo que hacemos y hacerlo bien”. Agradece a EL INFORMADOR el apoyo. “A lo largo de estos 25 años mi relación con EL INFORMADOR ha sido fundamental para mí; si he contado con el apoyo de alguien en los medios impresos, ha sido con el apoyo de Carlos Álvarez del Castillo y del diario”.

Juan asistirá a las Lunas del Auditorio el próximo 31 de octubre en el Auditorio Nacional, puesto que el show de Maroon 5 está nominado en la categoría de Pop en lengua extranjera.