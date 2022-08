José Manuel Figueroa dice no arrepentirse de sus acciones

A pesar de las diversas polémicas que lo rodean, José Manuel Figueroa asegura que todo lo ha forjado para bien y ahora es un hombre más maduro. "El carácter que tengo es el que me llevó a forjarme, no me arrepiento ni me avergüenzo de mi carácter", afirma.

"Conforme han pasado las cosas, con episodios difíciles y traumáticos, la vida va cambiando y te hace ser más consciente de muchas cosas", cuenta un bromista y sereno Figueroa. José Manuel prefiere alejarse de los rumores de su vida amorosa y afirma que tiene el corazón tranquilo. "Los vicios, la guitarra y lo enamorado, me lo heredó mi padre". El fantasma de su padre, quien recién cumplió siete años de muerto, tampoco lo agobia y dejó de fastidiarle que lo presenten como el hijo de Joan Sebastian.

"Antes sí me molestaba, hoy me siento afortunado. Tampoco me molesta que digan que canto sus temas por necesidad, sí los canto por necesidad, pero por necesidad emocional y, además, ustedes me demuestran que sigue vivo", dijo el intérprete durante la presentación del equipo que ha formado, Andaluz Music, en conjunto con Universal y Fonovisa, donde brilla por sus colaboraciones con Calibre 50. Con este equipo de trabajo espera que pronto encuentre el tema que lo haga despuntar. "Confío en que llegará ese tema que me haga trascender".

