José José: Anel quiere que sus restos descansen junto a los del Príncipe de la Canción

Entre Anel Noreña y José José hubo un túrbido romance, con altas y bajas, pero su relación fue mucho más importante que todos sus desacuerdos. Es así que la actriz mexicana compartió el deseo de que sus restos desacansen junto a los del "Príncipe de la Canción" y así estar con él para todo la eternidad.

Fue Malicha Ortiz, prima de José José, quien reveló para "Ventaneando" los deseos de Noreña por permanecer incluso en la otra vida junto a quien fue su más grande amor.

Malicha es dueña del lote en el que fueron sepultadas las cenizas del cantante en el panteón francés y compartió los detalles de esta petición:

"En eso estamos ahorita porque yo he tenido este año la pena de perder a seis personas de la familia. Ha sido muy duro este año, muy fuerte, pero cuando mi hermano todavía vivía, yo hablé con él y me dijo ‘Sí, hermana, porque yo no reconozco otra prima que no sea Anel. Si ella se quiere quedar ahí, ahí se queda’", comentó.

Y agregó: "Nada más que andamos arreglando los papeles porque mi sobrino también murió y él era el que estaba como dueño. Entonces, estamos entre todos movilizándonos para poder arreglar eso".

Un año complicado para la familia de José José

Ha sido un año de muchas sorpresas para la familia del cantante. Hace un par de meses, Anel Noreña fue nombrada como la heredera universal del testamento de su exesposo José Rómulo Sosa Ortiz, nombre real de José José. Y en su momento ella expresó lo contenta, agradecida y el confort que se sentía por serlo, pero sobre todo señaló que era José desde el cielo quien puso a su familia por encima de todo y de todos los demás.

Algo que Malicha también celebró y expresó para el programa de espectáculos que era lo más correcto para la familia: "Es que mucha gente, no solo yo como familia, sino mucha gente que conoció y que convivió con Pepe, que sabía cuál era su manera de ser, sabía la unión tan fuerte que había entre él y Anel, entonces era lo más correcto. Para mí fue lo más correcto", concluyó.

CM