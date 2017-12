José Eduardo Derbez se despide del programa "Hoy"

El actor José Eduardo Derbez se despidió del programa "Hoy" luego de ser parte de la conducción del matutino durante tres meses.

Con tintes de humor, José Eduardo agradeció la oportunidad y dijo que se retiraba a hacer telenovelas.

"Me encantó estar aquí, les quiero agradecer a todos ustedes, a cada uno por el cariño que me dieron desde el primer programa"... Fue tanto el cariño que me quedé sin palabras", dijo entre risas.

Así se despide @joseedu92 de @programa_hoy para seguir haciendo, lo que más le gusta, telenovelas

te vamos a extrañar lobito pic.twitter.com/eouYDtb4FK — Programa Hoy (@programa_hoy) 6 de diciembre de 2017

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo llegó a sustituir a Paul Stanley, quien ahora conduce el programa "Buenas Vibras".

Se habló de que la seriedad de José Eduardo no logró hacer click con el público del matutino, ahora, se verá quién llega a completar el elenco.

