Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez afirman tener "un matrimonio hermoso" tras supuesta infidelidad

Finalmente, los medios de comunicación dieron con el paradero de Elizabeth Álvarez, luego de que se diera a conocer el rumor de que Jorge Salinas y su nutrióloga, Anna Paula Guerrero, sostenían un supuesto romance.

Sin embargo, la actriz pudo decir muy poco, ya que atraviesa un severo episodio de afonía, por lo que apenas podía hablar, aunque con todo y la falta de voz no perdió la oportunidad para aclarar la situación sentimental con su marido. A un mes de que se filtraran fotografías donde el actor mexicano y Anna Paula Guerrero, la nutrióloga que lo trató para que controlara su peso, en las que aparentemente se besaban, la prensa captó a la esposa de Salinas, la actriz Elizabeth Álvarez, provocando un tumulto alrededor suyo, pues eran varios los micrófonos que buscaban que se pronunciara con respecto a dicha situación y, aunque en principio, trató de evadirlos, al poco tiempo, se detuvo.

Pero las y los reporteros presentes se llevaron una sorpresa, al percatarse de que Álvarez apenas podía pronunciar unas palabras, ya que se encontraba afónica debido a un episodio de asma, lo cual era muy evidente pues su voz sonaba muy tenue, por lo que expresó que no podía detenerse a conversar como hubiera querido, mostrándose muy accesible. "Hola, chicos. No puedo hablar, quisiera hablar con ustedes como siempre (…) tuve un episodio de asma, estoy afónica, les ofrezco una disculpa, me encantaría hablar con ustedes, pero, de verdad, estoy afónica, me da una pena terrible el no poderme comunicar", explicó.

Sin embargo, los medios de comunicación no tuvieron que insistir mucho para que la actriz respondiera a todos sus cuestionamientos, todos ellos relacionados a su situación marital, debido a que desde que explotó el escándalo, Elizabeth se había mostrado hermética en sus redes sociales y no fue sino hasta el Día de San Valentín, hace dos semanas, que volvió a publicar una fotografía a lado de Salinas, situación muy criticada por algunas y algunos usuarios de Instagram. Y en esta ocasión, aunque no entró en detalles de lo sucedido, sí aclaró que su relación se encuentra en un buen lugar, descartando cualquier especulación de separación:

"Mis vidas, muchísimas gracias, yo estoy bien, estamos bien todos, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que, durante 11 años, nos han visto como estamos juntos, no tengo nada más que decir, de verdad quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir?", pormenorizó. Además, expresó que ella y Jorge tienen un matrimonio sólido que, a lo largo de todo este tiempo, han formado un hogar a lado de sus mellizos Máxima y León, y aclaró que seguirán captándolos juntos, al realizar salidas familiares y seguir con sus vidas, como evidenciaron unas fotos recientes, difundidas por "El gordo y la flaca", donde aparecen juntos comiendo un helado.

"Nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, estamos en familia, ¿qué les puedo decir? A lo mejor ustedes están esperando que diga algo malo, que estoy segura de que no, pero es que no es así", señaló. "Les digo de corazón que somos un matrimonio sólido, estamos juntos, contentos, es que de verdad, sin comentarios… me seguirán viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiendo el helado", destacó.

Además, reiteró que tanto ella como su pareja están acostumbrados a escuchar los rumores que de ellos se hablan, por el medio en que se desarrollan, pero declaró que nada de eso los afecta y que lo único que verdaderamente les importa es el bienestar de su hija e hijo, y destacó que han forjado una gran complicidad pues, mientras él trabaja, ella se queda en casa al cuidado de los pequeños, lo mismo que ocurre con él cuando ella tiene un proyecto laboral por el que se tiene que ausentar de su hogar.

