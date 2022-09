El cantante Jorge Medina está dispuesto a compartir los secretos de su memoria a todo su público, esto a través del nuevo álbum que ya está disponible en todas las plataformas.

"Secretos de mi memoria" es el título de la producción que el cantante originario de Mazatlán trae para todo el público. Un álbum con 12 melodías, todas ellas bajo el género del mariachi y producida por el propio Jorge, quien decidió incluir algunos covers, de la autoría de José Alfredo Jiménez y Juan Gabriel, como también temas inéditos, algunos de ellos de su propia inspiración como lo es el tema que da nombre a este material: "Secretos de mi memoria".

"No aguanté", "La cárcel de tus piernas" y "Ojalá que te vaya bonito", fueron las primeras melodías desprendidas de este álbum, el cual se complementa con los temas "Con las alas rotas" (un éxito de los 80's), "Culpa de quién", "El cobarde", "El karma", el clásico de Juan Gabriel "He venido a pedirte perdón", "No mereces", "Se me cansó el corazón", "Valió la pena equivocarme" y "Secretos de mi memoria".

Baladas, rancheras y temas rítmicos, con los que Jorge Medina demuestra nuevamente su versatilidad musical, en la que su voz se ha vuelto su sello característico y su sentimiento, la ruta con la que llega a nuestros sentidos bajo las notas del mariachi.

OF