Las primeras horas de este jueves, se dio a conocer la lamentable muerte del cineasta Jorge Fons. María Rojo, una de las actrices que más trabajó con él, no sólo lamentó su partida, también dio detalles sobre las causas del fallecimiento.

En entrevista la actriz, de 79 años de edad, contó que el director mexicano padecía de problemas cardiovasculares, mismos que le habrían arrebatado la vida a los 83 años de edad.

"Me dicen que no sufrió mucho, que estaba muy tranquilo, muy inteligente como siempre; en un momento se dijo de una intervención que podían hacerle, me parece que es una cosa cardiovascular por lo poco que hablé con Elvia (esposa de Fons) y estaban sus hijas", contó Rojo.

Rojo, también compartió cómo fueron los últimos momentos en vida de Fons, a quien recuerda como un gran artista, pero también un excelente ser humano.

"Estaban en un hospital y él mismo le dijo 'no yo ya, yo ya no quiero que me hagan nada' y me parece que alguien dijo que sucedió dormido, fue hasta eso poco sufrir, aunque sí tuvo una intervención y antes cáncer de próstata, de lo que salió muy bien. Esto fue una causa cardiovascular", agregó la actriz.

María colaboró con Jorge en tres de las cintas más importantes del cineasta: "Rojo Amanecer", "El callejón de los milagros" y "El atentado". De aquellas experiencias recuerda la bondad del creador y algunas anécdotas que incluso le aportaron a la actriz en su vida diaria.

"Hacia un trabajo artesanal, a mí en 'Rojo Amanecer' me enseñó a hacer la sopa de fideo y me enseñó a tejer y bailaba muy bonito y dibujaba, era una maravilla, yo no creo que haya una persona en todo el cine mexicano que pueda hablar mal de Fons"; afirmó.

El tres veces galardonado al Premio Ariel pertenece a la primera generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM y durante su trayectoria dirigió 29 producciones de cine y televisión, además de ser escritor de 13 más. En 2011 fue reconocido con el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes.

"Era muy difícil lograr que Fons aceptara hacer una película, pero no era por la cuestión económica, era si le latía o no, hizo muy pocas pero las que hizo quedaron en la historia.

Pide que remastericen "Rojo amanecer"

Además Rojo recordó la labor que hicieron todos los involucrados en la cinta "Rojo amanecer", que en su momento se filmó a espaldas del Gobierno de México, con poco presupuesto y después fue censurada porque abordaba la temática del movimiento estudiantil de 1968.

Rojo aboga por la petición de que esta cinta sea remasteriza para prevalecer el legado del director, pero también el registro histórico que esta película dejó.

"La hicimos como a escondidas y me parece muy buena la petición de que se haga la restauración porque 'Rojo amanecer' va a ser la película del 68, podrán hacer 20 mil, pero esta será siempre la película que se hizo con tan poco dinero, medio a escondidas y además se volvió coyuntural porque hasta corrieron a la señora de la Cineteca porque no la pasaba. Ahora ya más o menos podemos hablar de otras cosas, pero en ese tiempo era difícil", recordó.

TAMBIÉN LEE: López Obrador lamenta muerte del cineasta Jorge Fons

MF