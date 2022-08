Johnny Depp y Jeff Beck: ¡Más problemas! El actor y el guitarrista son acusados de plagio

Parece que Johnny Depp no termina de ser tema de conversación en el mundo del espectáculo, cuando parece que por fin se librará de las polémicas entra a una más, ahora el protagonista de "Piratas del Caribe" fue acusado de plagio junto al guitarrista Jeff Beck.

Ambos son acusados de copiar la letra de una poesía llamada "Hobo Ben", esto para utilizarla en su sencillo "Sad Motherfuckin' Parade", dicho escrito fue creado por Slim Wilson, un hombre que cumplió una condena tras las rejas por un asesinato en el año de 1974.

"Hobo Ben" es una poesía popular negra y se documentó en el libro "Get Your Ass in the Water and Swim Like Me" del folklorista estadounidense Bruce Jackson (1974), quién conoció a Wilson. El libro además contiene textos de otros presos.

De acuerdo con un artículo de la revista "Rolling Stone", la canción publicada por el actor y guitarrista tiene líneas iguales a la poesía que escribió Slim.

"Damas de cultura y belleza tan refinadas, ¿hay alguna entre ustedes que me conceda vino? Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor, y que Dios bendiga a la dama que me invitará a un trago", dice la poesía.

El tema de los amigos contiene las mismas líneas de la poesía de Slim.

El tema del actor y Beck también utiliza las mismas frases, "Estoy andrajoso, lo sé, pero no tengo mal olor", "Dios bendiga a la dama que me comprará un trago" y "Lo que ese hijo de pu... funky realmente necesita, niño, es un baño".

Jackson explicó que en todas las líneas de la canción del dúo sólo encontró dos frases que aportaron, mientras que el resto eran completamente de Bruce.

"Todo lo demás es de la actuación de Slim en mi libro. Nunca me he encontrado con algo como esto. He estado publicando cosas durante 50 años, y esta es la primera vez que alguien ha copiado algo y le ha puesto su propio nombre", se cita.

En la canción, no se añadieron créditos tanto del preso como de Jackson.

Lo que se conoce, hasta el momento, sobre Slim Wilson cuyo nombre real es Willie Davis es que tenía 50 años cuando conoció al folklorista, pasó su condena en la Penitenciaría del Estado de Missouri por robo a mano armada y era, en opinión de Jackson, uno de los mejores narradores de poesía.

Con respecto a la acusación de los cantantes, la revista reportó que el representante de Deep y Beck, no ha dado ninguna declaración.

