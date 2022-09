Johnny Depp, Amber Heard: ¿Dónde y cuándo se estrena la película sobre su juicio?

Aunque el público se mantiene dudoso de la calidad narrativa que “Hot Take: The Depp/Heard Trial” pueda ofrecer, la plataforma Tubi ha señalado que este largometraje, en el que se abordará el mediático y escandaloso juicio entre Amber Heard y Johnny Depp, está más que listo para estrenarse y ofrecer una visión neutra sobre cómo se vivió uno de los casos más históricos en Hollywood.

Teniendo a Sara Lohman como directora de esta película, Tubi sorprendió al revelar pocas semanas después de finalizar el juicio, que ya preparaba una adaptación para explorar los momentos clave de la batalla legal entre Depp y su ex esposa Amber Heard, generando dudas sobre lo apresurado de retomar esta historia para llevarla a la pantalla y que parecía solo ser un intento de ganar audiencia ante lo mediático y rentable que resultó el juicio para los medios de comunicación al ser televisado públicamente.

“Es) capturar una versión oportuna de una historia que se convirtió en parte del espíritu cultural, pintando una imagen única de lo que millones vieron en los titulares durante el verano”, aseguró Adam Lewinson, director de contenido de Tubi, al explicar las razones de este proyecto que se ha co-produccido con MarVista Entertainment y Fox, con guion de Guy Nicolucci.

A través de medios como Variety y Deadline se confirmó quiénes encarnarán a los protagonistas del mencionado juicio, revelando que Mark Hapka será el responsable de interpretar a Johnny Depp, en tanto que Megan Davis dará vida a Amber Heard. Pero no solo los protagonistas el protagonista de “Piratas del Caribe” y la estrella de “Aquaman” serán llevadas a la pantalla en esta versión, pues también se anunció que las abogadas de cada actor estarán presentes en la historia, en este caso, Melissa Marty fue asignada para ser Camille Vasquez, defensora de Johnny, en tanto que Mary Carrig tomará el rol de Elaine Bredehoft, la abogada de Amber.

¿Cuándo llega a la pantalla?

El estreno se tiene contemplado para el próximo 30 de septiembre y será en la filial de Fox’s Tubi, donde se comparta en su formato streaming para suscriptores, y aunque de momento no se sabe si la película estará disponible en América Latina, es un hecho que su proyección comenzará para la audiencia de Estados Unidos.

Tras darse un fallo en su mayoría a favor de Johnny Depp, al considerarse que no se mostraron las pruebas suficientes y concretas para considerar que él violentó a Amber Heard como ella lo acusó, rápidamente surgieron rumores y teorías sobre posibles adaptaciones del juicio o del tormentoso matrimonio en el que hubo agresiones físicas y emocionales de ambas partes, Tubi fue de las primeras plataformas en conformar que el juicio sería retomado para llevarlo a la pantalla mediante una narrativa “ficcionada” al utilizar a actores para dar vida a los protagonistas del juicio.

Sin embargo, las críticas no se hicieron esperar al considerarse que si bien las audiencias televisadas culminaron, el caso en sí no estaba del todo resuelto ante los recursos legales que Amber emprendería para evitar pagarle a Johnny el mandato del jurado y que incluso, en ese momento, era posible que apelaría a un nuevo juicio para revertir la sentencia y limpiar su imagen, pues durante su estancia en el tribunal argumentó que las el equipo de Depp estableció una estrategia digital para acosarla en redes sociales y manipular a su favor los argumentos presentados, por lo que el juicio no habría sido neutral con tal de afectar el desarrollo personal y profesional de Amber.

