John Milton suma la inteligencia artificial a sus sesiones de hipnosis

Luego del gran éxito que tuvo la semana pasada con cuatro fechas en el Teatro Galerías de Guadalajara, vuelve el hipnotista John Milton con cuatro funciones más a partir de hoy jueves 11 de julio hasta el domingo 14.

El récord que se plantea el especialista mental es hipnotizar a más de mil personas por las ocho funciones que ofrecerá en nuestra ciudad, ya lleva más de la mitad, pues la semana pasada hipnotizó a cerca de 550 personas.

“ ¿Cuál es el éxito de la fórmula de John Milton? Hablar con la verdad; la hipnosis no es magia, no son poderes, tampoco es brujería o es un don. Y para hacerlo más pragmático, el hipnotista no duerme gente, es al revés, es la gente quien llega para ingresar a un estado hipnótico, siempre y cuando haya tres cosas: confiar, concentrarse y respirar bien, si lo hace correctamente hay fenómeno de hipnosis, si no lo hace bien, estas funciones seguiremos trabajando y tendremos más oportunidades de hacer el ejercicio para ingresar a ese estado mental”.

Pero, ¿por qué una persona quisiera ser hipnotizada o qué beneficios tiene la hipnosis? Milton explica que acceder a este estado mental puede permitir dejar de fumar, dejar ser histérico o neurótico, eliminar migraña, problemas de tartamudez, insomnio y que la gente siga una dieta sin romperla para que baje de peso con mayor facilidad, además, “que la persona sea altamente congruente y competente en el trabajo en el que se desempeña, es decir, que sea un mejor deportista, comediante, cantante, pero sobre todo mejor ser humano. Y entonces, a sabiendas de que esto puede pasar, la gente va al teatro, a divertirse o a vivir una experiencia de hipnosis que está cambiando vidas ”.

Explica que las personas que son hipnotizadas pueden tener beneficios. EL INFORMADOR / H. Figueroa

Refiere Milton que podría ser más complicado el hipnotizar uno a uno que hacerlo de manera masiva, “porque la gente tiene la reticencia a lo que puede pasar, pero en grupo, la gente se envalentona y ocurre la magia de los espectáculos”. Expresa el hipnotista que a partir de sus sesiones, ha habido personas que sacan primeros lugares en la escuela, así como gente que se va becada a la NASA, a Boston o Washington, o hay quienes entran a trabajar a las empresas americanas especializadas en tecnología.

Con respecto a las anteriores temporadas, refiere Milton que desde hace tres meses está incorporando la inteligencia artificial. Generalmente en estos espectáculos sale al escenario y pregunta al público quién no cree en la hipnosis, a esos escépticos los sube al escenario y trabajo con ellos, “de repente de 40 incrédulos, salen 30 hipnotizados” . Y ya que demuestra que la hipnosis es real, les explica de los beneficios de ésta.

A estos hipnotizados, además, los hace que presente una catarsis, que suelen la opresión que guardan en el alma y luego también desarrolla actividades divertidas. “Tenemos inteligencia artificial conectada a cámaras, donde a los escépticos les ponemos máscaras, ojos saltones, o nariz de bruja, les ponemos algo que sea divertido y aminore el impacto del estrés en el cual vive la gente”.

De su meta de hipnotizar a mil del público, lleva cerca de 550 personas. EL INFORMADOR / H. Figueroa

Milton señala que entre los próximos planes está el desarrollo de tres libros. “Y hace más de 15 días envié una tesis doctoral a Florida donde voy a recibir mi segundo doctorado de hipnosis. Soy el único hipnotista con visa de trabajo para presentarme en la Unión Americana, se trata de la visa O-1 (la cual es otorgada a personas que poseen habilidades extraordinarias en las ciencias, artes, educación, negocios o atletismo). Y gracias a que he ido a Estados Unidos a trabajar me dieron las llaves de la ciudad de McAllen, Texas y también me dieron la proclamación donde cada 5 de enero se festeja el día de John Milton”.

Por si fuera poco, hace 10 meses le entregaron el reconocimiento nacional por parte de la fundación Forjando Diamantes y certificado de autenticidad en el Senado de la República Mexicana.

