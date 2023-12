Su legado no tiene nada que ver con la música o la composición, pero su nombre ha quedado ligado para siempre al del artista John Lennon; se trata de Mark David Chapman, el hombre que arrebató la vida del compositor de "Imagine" el 8 de diciembre de 1980.

El motivo para realizar dicho crimen aún siguen siendo un misterio, el cual se trata de resolver a través del documental "John Lennon: asesinato sin juicio", que se encuentra disponible desde este miércoles por Apple TV+.

Se trata de un trabajo realizado por los documentalistas Nick Holt y Rob Coldstream, quienes no sólo buscaron recordar el suceso que estremeció al mundo entero, ya que Lennon había manifestado su deseo de seguir trabajando en su música y disfrutar la infancia de su hijo Sean (que tenía 5 años en ese momento), fruto de su relación con la artista plástica Yoko Ono, además de seguir muy comprometido con su activismo en pro de la paz; ellos también intentan dar luz sobre la forma de pensar y la salud mental de Chapman.

Te puede interersar: Hoy viernes 8 de diciembre concierto navideño gratis

"John Lennon: asesinato sin juicio", está dividido en tres partes a través de las cuales se pude ver material inédito de John Lennon, de la escena del crimen, también hay entrevistas con testigos de primera mano, como Richard Peterson, un taxista al que la casualidad puso en el momento del crimen; el portero del edificio Dakota, Jay Hastings; incluso presentan testimonios de David Suggs, abogado defensor de Mark David Chapman y Naomi Goldstein, la psiquiatra que evaluó a Chapman después de haber sido detenido.

También se muestra la documentación recabada por la Fiscalía y el Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York, y que forman parte del archivo de investigación de este asesinato.

En esta docuserie incluso se manejan teorías conspirativas sobre la muerte del exBeatle, en las cuales se maneja la posibilidad de que Lennon hubiera sido investigado por parte del gobierno, debido a su abierto interés por apoyar movimientos pacifistas, como una forma de explicar la motivación de David Champman para cometer este crimen, si sólo fue para obtener atención o si había un trasfondo más complejo.

El actor Kiefer Sutherland presta su voz para ir narrando los hechos y llevar de la mano al espectador en "un viaje por la mente del asesino", frase que se menciona en el documental, pero además se estrena la canción de The Beatles "Now and Then", en la que se puede escuchar la voz de John Lennon.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV