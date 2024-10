A través de las redes sociales del artista Gabito Ballesteros canceló el concierto que daría en Mazatlán el sábado 16 de noviembre . El músico considerado como uno de los actos crecientes del género del momento en el regional mexicano, los corridos tumbados, tenía agendada una fecha en el Centro de Usos Múltiples en Mazatlán.

En el comunicado se presenta a la razón principal la situación de seguridad en el estado de Sinaloa. Este es el texto:

"En los últimos días, se han presentado situaciones de seguridad en el estado de Sinaloa, y nuestra prioridad es garantizar el bienestar de todos los asistentes, equipo de trabajo y artistas. Agradecemos su comprensión y apoyo en estos momentos".

En el mismo mensaje se estableció que los reembolsos podrán solicitarse de forma física a partir del lunes 11 de noviembre. Para conseguirlo deberás presentar tu boleto en el punto de venta ubicado en Plaza Acaya en un horario de 11:00 a 19:00 horas. Si realizaste tu compra en línea, el reembolso se puede solicitar a través de un correo electrónico a la dirección boletos@ticketstar.com.mx, con el asunto del concierto.

Alegan problemas con Peso Pluma

En redes sociales, específicamente en X, Gabito se mantuvo como tema en tendencia. Varias cuentas sospecharon que el músico se habría peleado con Peso Pluma, artista con el que ha compartido escenario y canciones. Esto explicaría la declaración del artista jaliscience en los premios Billboard, en los que Emilio Hassan Kabande dio la siguiente confesión:

"Pónganse bien truchas: hay muchas serpientes en la industria. No voy a tirar, ni voy a decir nombres, pero hay un ching... que vienen y se paran en mi escenario y me dan un beso y me dicen que me quieren un ching... y atrás de mí es otra cosa".

