Jodie Foster está en México para promocionar "True Detective: Tierra Nocturna"

Este domingo 14 de enero a las 20:00 horas a través de HBO y su plataforma de streaming, se estrenará la serie “True Detective: Tierra Nocturna”, cuya trama es protagonizada por Kali Reis y Jodie Foster, quien también es productora ejecutiva junto a Mari Jo Winkler y la showrunner, escritora y directora mexicana Issa López. El proyecto consta de seis episodios y cada domingo se lanzará uno nuevo.

A propósito del estreno, Kali, Issa y Jodie están en la Ciudad de México promoviendo la serie, por lo cual ofrecieron una rueda de prensa para dar a conocer los pormenores de la misma. Por ejemplo, Issa resaltó que como una mexicana que creció en Tlatelolco, buscaba tener una oportunidad de ser parte de shows televisivos como este, “donde tienes que poner todo el corazón”.

Kali, por ejemplo, resaltó que es muy fan de la franquicia, “y en mi carrera esta es una excelente oportunidad, vi el guio donde puede trabajar con grandes escritores y con Jodie Foster, quien es una leyenda”. Por su parte, Jodie reveló que cuando conoció a Issa supo que la cineasta tenía una gran visión “y que yo la seguiría hasta el fin del mundo. A medida que cada persona llegaba como parte del proyecto, me di cuenta que hicimos el mejor trabajado de nuestras vidas, fue un proyecto con muchas bendiciones”.

En el elenco también participan Finn Bennett, Fiona Shaw, Christopher Eccleston, Isabella Star LaBlanc y John Hawkes, más las actuaciones especiales de Anna Lambe, Aka Niviâna, June Thiele, Diane Benson y Joel D. Montgrand.

Sobre el desarrollo de sus personajes, explica Kali que “Navarro” es muy peculiar y única, “tiene muchas capas, creo que es una malota con un gran corazón, cada vez que la vemos en la pantalla en diferentes situaciones, interactuando con distintos personajes, empiezas a ver un poco más de ese mundo en el que ella no está consciente que vive. Entonces, creo que todo esto viene de su vulnerabilidad y es muy fuerte físicamente, pero cuando habla de lo que le pasa, muestra su verdadera fortaleza”.

Además, explica que la fortaleza entre “Navarro” y “Danvers” es bastante complicada, “hay una gran historia ahí, de amor, de odio, momentos divertidos y otros no tantos. No queremos admitir que cuidamos la una de la otra y que nos importa. Realmente a veces no hablaban entre ellas, pero cuando se necesitan, trabajan juntas, se dan apoyo porque hay un gran respeto entre ellas”.

Jodie resalta que su personaje es terrible, “podría haber mucha diversión con ingeniería inversa para poder analizar a la detective ‘Danvers’, para poder entenderla como el personaje y la voz central del show. Trabajamos para que ella fuera lo opuesto y lo correcto en los momentos necesarios. ‘Danvers’ es muy inconsciente, muy terca, tiene mucho que aprender, no confía en sus instintos y es pura lógica”.

Issa resaltó que regresar a México también es demostrar que se están haciendo más y mejores historias para que más personas las vean. “Algunas veces hay que ir a lugares en donde las historias pueden llegar al resto del mundo, y al hacer esto, he estado en muchos sitios donde creas un hogar al lugar al que vas y se te olvida el sentimiento real de estar en casa, pero cuando regresas en un segundo, en un momento, como cuando escuchas ‘ropa vieja que vendan’ o los camotes, pues te sientes de nuevo como en casa”. La serie se rodó en Islandia durante siete meses.

Jodie quiere filmar en México

Durante el evento, a Jodie también se le cuestionó si es de su interés realizar algún proyecto fílmico en nuestro país y también habló sobre la reciente huelga de actores en Hollywood. “Estoy suplicándole a Issa que me dé trabajo si hace una película, que me invite como gringa, pero que no sea a la que todos odian, me encantaría hacer una película en México. Cuando uno de mis hijos entró a la universidad, hizo una película en Estados Unidos, así que él también puede hacer otra en otros lados también, a mí me encanta sumergirme en otro tipo de culturas y sí, me encantaría hacer una película aquí”.

En cuanto a la huelga, señaló que este movimiento fue muy importante como parte de la historia de la industria, “fue para todos dolorosa esta huelga, no solo para los actores y escritores, sino para toda la industria que trabaja en ello, así como para nuestros distribuidores y nuestros ejecutivos, porque nos necesitamos mutuamente, y fue muy importante que hubiera justicia, que hubiera respeto en cuanto a los términos que finalmente pudimos acordar y ya por fin se decidió que salgas a hacer más películas”.

SINOPSIS

Cuando cae la larga noche de invierno en Ennis, Alaska, los ocho hombres que operan la Estación de Investigación del Ártico Tsalal desaparecen sin dejar rastro. Para resolver el caso, las detectives “Liz Danvers” (Jodie Foster) y “Evangeline Navarro” (Kali Reis) tendrán que enfrentarse a la oscuridad que llevan dentro y profundizar en las verdades encantadas que yacen enterradas bajo el hielo eterno.

