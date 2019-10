Joaquin Phoenix, descenso a la locura

Existe una frase popular que señala que a veces los grandes cambios se gestan cuando tocamos fondo. Pero, ¿qué ocurre cuando este fondo no existe? ¿Qué pasa cuando el gran cambio arrasa con lo bueno y lo que surge es un monstruo de sonrisa macabra? Una espiral de angustia y desesperación son el marco que usan Todd Phillips (director) y Joaquin Phoenix (actor) para darle forma a la cinta “Joker”, que llega este fin de semana a la cartelera mexicana.

La cinta, que a nuestro país llega con el título de “El Guasón” y ya conquistó a la crítica (ganó el premio a Mejor película en el Festival de Venecia), lanza una mirada singular al génesis del villano por antonomasia de “Batman”, y de paso le otorga una profundidad no vista antes. Participan en el largometraje Robert De Niro, Dante Pereira-Olson, Marc Maron y Zazie Beetz.

El “Joker” que presenta Phoenix en pantalla no es el arquetipo del villano de cómic, sino que explora la vida de un hombre (“Arthur Fleck”), que se hunde en una profunda desesperación, vulnerabilidad y sensación de fracaso, con heridas físicas y emocionales que poco a poco rompen el cascarón de cordura que tiene para revelar la siniestra maldad que oculta en su interior.

-Cuando leíste el guion de “Joker” por primera vez, ¿qué te hizo querer entrar en la piel de “Arthur Fleck”?

-Bueno, pensé que era audaz, como nada que hubiera visto antes. En definitiva, es muy diferente de cualquier película que entre en el género de superhéroes, pero incluso era diferente de otros dramas que he leído. Me pareció que tiene muchos sabores y tonos diferentes.

-“Joker”, en un sentido clásico y en esta película, es un narrador en el que no se puede confiar. ¿Ese aspecto de su naturaleza afecta tu forma de tomar decisiones como actor?

-Hubo veces en las que pensé que a él le gustaría alterar su historia, el efecto que eso tendría en alguien, y cómo alguien podría sentirse con respecto a él. Hubo otras veces en las que él la alteraría sólo por convicción. Normalmente, papeles como éste resultan frustrantes, porque quieres entender sus motivos. Pero se convirtió en una liberación para este personaje, y entendí que podía ir en cualquier dirección.

-Todd Phillips ha descrito su trabajo en conjunto como una auténtica sociedad. ¿Así lo sentiste tú también?

-Sí, y no fue sólo cuando estábamos en el estudio. Después de terminar la grabación, o los fines de semana, nos llamábamos o mandábamos mensajes, y platicábamos sobre las siguientes escenas. Me pareció que estábamos tan unidos durante el proceso, que si uno de los dos llegaba al punto de no sentirse inspirado, el otro lo inspiraba. Hubo muchas veces en las que nos sorprendió lo mucho que pensábamos en las mismas cosas, y en las mismas soluciones para un problema.

-Hablando de resolver problemas, hay una escena en un baño que es un momento fundamental para “Arthur”; ¿cómo trabajaron juntos Todd y tú para crear lo que iba a suceder ahí?

-La preparación fue el estudio de la danza y el movimiento, pero no encontramos la intención real de la escena hasta que fuimos al foro ese día. Cuando llegamos, sentimos que aún necesitábamos algo que ilustrara el surgimiento de una parte diferente de la personalidad de “Arthur”. Llegamos a esa idea porque yo había estado estudiando esta danza, y él puso música de cello. Fue una pieza de la banda sonora muy efectiva, que acababa de recibir la noche anterior. Y le dije: “Tal vez hay un movimiento”, y él respondió: “Bueno, yo empezaría en tu pie. Empieza en tu pie, y ese es tu movimiento”, y fue todo lo que dijo. Después nos fuimos, y pensamos en ello. Era todo lo que teníamos. Y algo más surgió, y fue un punto de inflexión tanto para el personaje, como para Todd y para mí trabajando juntos.

-Hay un conjunto de escaleras en la película, que también fue un factor que influyó en la forma en la que tú y Todd construyeron juntos el personaje de “Arthur”. ¿Cómo ocurrió eso?

-Cuando estaba escribiendo el diario de “Arthur” como parte de mi preparación, Todd me envió algo acerca de escalones, para inspirarme durante la redacción. Y luego me habló de los escalones que usaríamos en algunas escenas, donde “Arthur” sube por estas escaleras largas, una y otra vez. Y hubo algunas páginas del diario en las que sólo escribí: “escalón tras escalón, tras escalón, tras escalón, tras escalón...”, una y otra vez, a lo largo de las páginas, línea por línea. Eso se convirtió en algo que nos mandábamos el uno al otro recurrentemente por mensaje de texto: “escalón tras escalón”.

Un villano añejo

La primera aparición del “Guasón” se dio en los cómics, en “Batman #1” (1940). El aspecto del personaje fue tomado en su mayor parte del protagonista de la película muda “The man who laughs”, de 1928, quien lucía una sonrisa macabra.