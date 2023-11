Jesús Silva-Herzog Márquez presenta en la FIL, "Andar y Ver"

El periodista y escritor Jesús Silva-Herzog Márquez presentó en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) su reciente libro “Andar y Ver”, un tercer cuaderno que abarca sus columnas publicadas en un periodo de 2011 a 2023, donde vuelve a demostrar que no solo es uno de los analistas políticos más certeros en México, sino, también, un importante ensayista.

“Este libro es una compilación reciente de los artículos que he estado escribiendo a lo largo de varios años sobre temas muy diversos de literatura, música, arquitectura y pintura, todos son notas breves en donde se expresa la curiosidad sobre las creaciones culturales más diversas. Y pues en este libro están una serie de textos sobre poetas, pintores, actores, series de televisión, música, etcétera”.

Destaca que todos los textos que están en el libro, encontraron la forma con la que se publicaron en el periódico, “en ese sentido, el trabajo de edición fue muy puntual, pero no de cambiar el sentido de esos textos. Lo que sí hubo fue un proceso donde descarté algunas notas que me parecía que ya no tenían mucha vigencia”.

EL INFORMADOR/ A. Navarro

Aunque es un destacado analista político, escribir sobre las expresiones culturales le resulta un espacio “muy estimulante y refrescante”. “Podríamos decir que mi trabajo fundamental está más en la órbita de la crítica política y la reflexión académica sobre la teoría política, y estos textos están radicalmente separados por ese impulso de entender el poder, sino de entender el gozo que se encuentra en las más diversas creaciones culturales”.

Para él como escritor y periodista, estos textos son una forma de encontrarle otro tono a la vida, “no con esta visión más vehemente, apasionada y a veces simplista del antagonismo de la política, pues en este ámbito de la cultura lo que uno encuentra son espacios del gozo”. En este volumen el lector encontrará textos sobre los poemas collage de Anne Carson, la violenta fragilidad de Tony Soprano, el arte de inmersión de Marina Abramović, la antropología de Anthony Bourdain, la poesía del pensamiento de George Steiner y la creatividad de la estrella española Rosalía.

A propósito, responde que la cantante le parece una artista extraordinaria, “me maravilló desde la primera vez que la escuché, me pareció una de las voces más bellas que yo he oído desde hace tiempo y que además tiene una fuerza creativa extraordinaria con una capacidad de reinventarse”. Es así que este libro es rico en reflexiones sobre las distintas expresiones artísticas que llaman la atención del autor.

Sinopsis

Este libro es una colección de ejercicios de admiración, invitaciones a recorrer parajes de maravilla. Con una prosa precisa y transparente, Jesús Silva-Herzog Márquez escribe acerca de obras y artistas que lo han tocado, que le han permitido hacer más ancho y habitable el mundo. Poesía, artes visuales, arquitectura, música, filosofía, botánica, cine y televisión: todo es blanco de su curiosidad vital.

¿Quién es Jesús Silva-Herzog Márquez?

Jesús Silva-Herzog Márquez (Ciudad de México, 1965) es profesor del Tecnológico de Monterrey y autor de una columna semanal de crítica política publicada por un periódico nacional. Ha publicado “La idiotez de lo perfecto” (2006) y un par de cuadernos de observaciones y descubrimientos.

FS