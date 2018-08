Jessica Green, una guerrera imparable

La actriz australiana Jessica Green estrenará “The Outpost”, en la señal de SYFY, donde interpreta a la protagonista de esta serie de ciencia ficción: una sobreviviente de la estirpe de los “blackbloods”, seres de sangre negra que fueron exterminados casi en su totalidad. Tras atestiguar la masacre, “Talon” (interpretada por Jessica) logra escapar siendo apenas una niña: pero pronto crecerá para buscar la anhelada venganza contra quienes asesinaron a su gente.

Vía telefónica, la actriz platicó su decisión de sumarse al elenco: “La trama me pareció emocionante y muy nueva”. De su personaje comentó: “‘Talon’ es una mujer fuerte, sabe lo que quiere y no hay nada que la detenga en conseguirlo. Fue muy divertido interpretarla. ‘Talon’ es un personaje importante, en especial ahora con las cosas que están sucediendo en el mundo”.

“Es importante tener arquetipos de rol, personajes a los que admirar. Un personaje femenino, fuerte, que sobresalga por su fortaleza, eso es algo que ha cambiado en el mundo, cada vez sucede más. Es diferente a si se hubiera hecho hace veinte años o más. Lo vemos diferente. Creo que por eso es bueno tener un show así, con un personaje femenino fuerte. Cada vez es más común, con mujeres que muestran lo poderosas que pueden ser”, agrega.

Jessica Green ha participado en la saga de Piratas del Caribe, además de producciones como Alien Surfgirls y Ash vs. Evil Deads.

Empoderamiento absoluto

Jessica resalta la necesidad de roles poderosos interpretados por mujeres: “Es importante, en especial en estas épocas donde en los programas de televisión y en las revistas las chicas jóvenes necesitan esos modelos femeninos, que luzcan reales. Además mostramos algo nuevo”.

Como actriz, darle vida a “Talon” requirió varios esfuerzos: “Lo más difícil que tuve que hacer en la historia fueron probablemente el diseño de la cara (por las orejas). Tomó mucho tiempo. En el primer episodio es lo característico. Fue un gran reto. Y en especial otras partes, como tener poco tiempo para aprenderme los movimientos. Es difícil cuando se tienen también líneas, hay que saber cuándo hacer la coreografía, la acción, y después detenerse y decir la línea”.

Para las escenas de acción Jessica tuvo que subir el ritmo de sus rutinas de ejercicio: “Desde antes de estar en la serie entrenaba, pero cuando recibí el papel tuve que subir de tono en el entrenamiento. No es nada fuera de lo común, pero sí hago más entrenamiento de uno-a-uno. Empecé también otros ejercicios que no había hecho antes”.

Igualmente, el diseño del personaje necesitó que cambiara su look: “Fue divertido, originalmente querían que me rapara el pelo para la serie. Mi cabello lo tenía hasta los codos. Se puede diseñar algo con un pelo así, no toma tanto tiempo. Al raparlo sí hay que esperar mucho tiempo. Terminamos haciéndolo como se ve, me encantó como quedó”.

Sobre los “blackbloods”, Jessica adelantó (sin adelantar secretos que arruinen la trama): “Yo soy la conexión entre los dos mundos, así es como se muestra. Es la unión entre ambas realidades. ¿Es para bien, para mal? Hay que ver la serie para enterarse”.

Libera su mente

Del género de ciencia ficción, en el cual Jessica se ha desempeñado profesionalmente, dijo: “Creo que es maravilloso, conecta con mucha gente, y uno mismo como actor: interpretamos a alguien que nunca seríamos en la vida real. Un alien, cyborg, y ahora ‘Talon’, que hace unas cosas increíbles rodeada de estas criaturas. Es divertido poder enseñar eso, se trata de crear un mundo nuevo y sumergirse en él. A mí me divierte, es genial”.

Además, para Jessica este género es atractivo por la imaginación y diversión que representa: “A la gente le gusta salir de su vida, si tuvieron un día pesado en el trabajo o algo así, al ver un programa los sacamos de su cabeza por lo menos una hora: los llevamos a un nuevo lugar para relajarse. La ciencia ficción y la fantasía tienen esas virtudes”.

TOMA NOTA

No te la pierdas

“The Outpost” con Jessica Green.

Estreno 14 de agosto, a las 21:00 horas.

Canal SYFY.