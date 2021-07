La cantante y compositora Jess Puente estrenó recientemente su sencillo “Condena”, un tema muy complejo y difícil debido a la situación por la que pasó.

"No puedes estar todo el tiempo saltando todo el día"

De acuerdo con Puente, el tema emprende un viaje de autoconocimiento, durante su periodo de ansiedad, donde “parecía no haber salida”.

“´Condena´ es una canción que habla de desamor pero, a pesar de que la tenía lista, estaba esperando el momento para lanzarla (...) Quería darle su lugar”, dijo Puente a INFORMADOR.MX.

La mexicana detalló que el tema fue “una manera de sacar la ansiedad y el estrés” de su cuerpo. “No sólo era la ruptura (que vivió), eran muchas cosas que traía, que no me estaba dando cuenta y, bueno, la ruptura vino a intensificar todos los síntomas”.

“No todo es feliz. No puedes estar todo el tiempo saltando todo el día (...) Hay un entendimiento muy grande de conocerte, de saber quién eres y, entonces, así puedes entender por lo que estás pasando”, agregó.

Con “Condena”, Jess Puente espera que los fans puedan tener un tema de acompañamiento y catarsis. “Que les puede servir para entender límites”.

“Como un surgimiento del amor propio, no como egoísmo, sino que tengo que ver por mí”, agregó.

Sobre sus futuros proyectos, Puente descartó que el tema se trate de un adelanto de su próximo álbum, pues se siente cómoda lanzando sencillos. No obstante, adelantó que pronto estará lanzando el videoclip de “Condena” por las plataformas de streaming.

“Ya está en los últimos detallitos”, aseguró.

¿Quién es Jess Puente?

Jess Puente trabajó con DIsney cuando era niña. ESPECIAL

Jess Puente es una artista independiente de origen mexicano. Ha participado en festivales nacionales e internacionales. Su género es una combinación entre pop, jazz y soul, donde explora la sensibilidad femenina y propone el empoderamiento de la mujer a través de sentimientos y acciones.

Puente colaboró desde pequeña con The Walt Disney Company en algunos doblajes de temas de películas como “Juego de Gemelas”.

“Me despegué de ese mundo porque es otra rama a la que hay que darle todo el espacio y la atención. Pero decidí dedicarme a componer”. Jess no descartó volver a trabajar con Disney para proyectos musicales.

Otra de las colaboraciones musicales en las que participó Jess fue en la película “El tamaño sí importa”, con “Obsesión”, mismo que la impulsó a lanzar más música.

AC