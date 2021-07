Lil Nas X ha aprovechado su reciente altercado con Nike a cuenta del uso de su marca en uno de sus temas para crear un nuevo videoclip, el irreverente "Industry Baby", que arranca con el músico estadounidense en la cárcel a cuenta de esta polémica.

Convertido en una de las sensaciones de la jornada de estrenos de este viernes, el rapero —uno de los pocos que han reconocido abiertamente su orientación homosexual— ofrece su visión más personal, procaz y erótica de una prisión con uniformes rosas en la que él marca la pauta y de la que termina escapando.

Estética singular, humor ácido y crítica a la industria se unen en esta producción a un fraseo ágil para el que cuenta además con la colaboración de otra figura del hip hop, Jack Harlow.

Lil Nas X mantiene así las señas de identidad que convirtieron en un éxito su anterior tema, "Montero (Call Me By Your Name)", en el que mantenía un idilio sexual con el mismo demonio y en el que presentaba un modelo icónico de zapatillas con el logotipo de Nike pero rediseñado por iniciativa propia para el videoclip, con una gota de sangre incluida.

La denuncia de Nike en contra de Lil Nas X

Creadas en realidad por el colectivo artístico MSCHF en colaboración con el artista, se sacó a la venta una serie limitada de deportivas incluso con la gota de sangre humana en la suela de las que se vendieron en pocos minutos todas las existencias, 666 unidades, a un precio de mil 18 dólares.

Esto llevó a Nike a interponer una denuncia por infracción de marca registrada, pero no fueron los únicos ánimos que el rapero soliviantó en EU, ya que algunos políticos conservadores vieron en toda esta operación una promoción del satanismo.

La polémica se enmarcaba dentro del activismo del artista por la visibilidad del colectivo LGTBQ+ en un mundo tan masculino, y a veces homófobo, como el del rap, ha explicado su autor en anteriores ocasiones.

¿Quién es Lil Nas X?

Lil Nas X (Atlanta, 1999) se convirtió en una estrella mundial, especialmente en su país, gracias al éxito en 2019 de su tema "Old Town Road" junto a Billy Ray Cyrus, que le proporcionó dos premios Grammy y el número uno más longevo hasta el momento en la historia de EU al superar a "Despacito" con 19 semanas en lo más alto.

***

Sigue leyendo...

Si te interesó esta noticia y quieres saber más, entonces descarga y descubre INFORMAPlus, la aplicación digital de EL INFORMADOR, en donde tenemos contenidos exclusivos, seleccionados por nuestros editores, para darles una experiencia más completa a los lectores.

Descarga la aplicación y pruébala GRATIS por treinta días.

Para iOS: https://apple.co/35jaVgb

Para Android: https://bit.ly/3gwVSEV

AC