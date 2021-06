Jennifer Rojo llega a México de la mano de Gloria Trevi

Jennifer Rojo a reversionado su sencillo "No eres tú", esta vez con la colaboración de Gloria Trevi; el single ya se encuentra disponible en plataformas digitales, así como el videoclip que presenta escenas de la grabación del tema.

Jennifer nació en Cataluña, pero fue criada en Algeciras España, desde pequeña supo que su camino era ser compositora y cantante eligiendo el género balada-urbana. Su esencia transgresora pero a la vez sentimental y romántica la hacen una fiel creyente de que la música es capaz de moldear al mundo; así es como de su puño y letra surgió "No eres tú" sencillo que se presenta en una nueva versión ahora con la colaboración de Gloria Trevi, artista a la cual Jennifer admira y respeta desde tiempo atrás.

"La primera vez que yo escuché a Gloria Trevi fue en una discoteca, en el lugar todos cantaba a coro: ´Y todos me miran, me miran, me miran porque sé que soy linda, porque todos me admiran´" en ese momento dije: qué voz, que fuerza, que artista, quiero algún día poder cantar con ella. Hoy mi sueño ya es realidad".

La producción estuvo a cargo de Armando Ávila uno de los productores y compositores más exitosos de América Latina y quién hizo posible la colaboración de Gloria Trevi en este sencillo, al respecto Armando cuenta: "Le presenté a Gloria la canción y le encantó el trabajo de Jennifer su voz, la letra, la música así que, aceptó participar con ella".

Gloria y Jennifer se conocieron cuando la catalana viajo a Acapulco para conocerla y pasara unos días con ella. Sobre su participación en este tema "La Trevi" comparte, "Armando me habló cosas maravillosas sobre Jennifer y su talento y la verdad es que sí, es una chica muy linda me gusta su voz y su manera de componer, por eso acepté esta colaboración".

"No eres tú" es una canción que nació de una vivencia personal de la artista y habla de la honestidad que debe haber en una relación, de decirle la verdad a esa persona que queremos pero con la que ya no hay afinidad y por eso necesitamos alejarnos y recobrar nuestra libertad. Representa también la congruencia de pensar, decir y actuar obedeciendo a nuestros sentimientos.

"Para mí es muy emocionante lanzar mi primer sencillo al lado de una artista que admiro tanto. Con su participación, su fuerza, su voz logra llevarlo a otro nivel... Quiero que el público se logre conectar con lo que quiero transmitir, es un tema para sentirlo sin pena, ni ataduras, con pura libertad", expresa Jennifer.

Más de Jennifer Rojo

Ha compartido escenarios con Joey Montana, Nicky Jam, Aleks Syntek, Christian Nodal, Sebastián Yatra, Ana Torroja, entre otros. El sencillo "Mil opiniones" alcanzó el top 11 del chart general en las radios mexicanas. Recibe el premio "Premio Latino" a la Artista Revelación Latina 2019. "No eres tú" alcanzó el Top 7 de las canciones más radiadas en España y recientemente participó en los conciertos de "ÚNICAS" junto con Cadena Dial. El sencillo "No Eres Tú" destacó en los Top Charts: Top 7 en España Top 5 en Ecuador y Top 6 en Colombia.