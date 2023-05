Jennifer Lopez y Ben Affleck protagonizan una de las historias de amor preferidas de los amantes de los finales felices. La pareja se conoció hace años, se separó y años después volvieron a encontrarse al punto de casarse con una lujosa, pero íntima boda.

Se les ve siempre muy enamorados, cómplices y disfrutando de cada actividad a la que van. Pero no siempre fue así, ni siquiera en su primera etapa de novios, varios años atrás. Hay un recuerdo que está en Youtube y que, pese a varios intentos, no puede borrarse. "Si hay algo de lo que me arrepiento es de haber hecho ese videoclip", dijo Ben Affleck cuando recordaba su participación en el controvertidísimo vídeo de Jenny From The Block.

Sabemos que Jennifer Lopez no escatima en producciones ni cuando hace conciertos, ni videoclips ni ninguna de las actividades que organiza. Tampoco cuando es invitada, suele llevar outfits de miles de dólares acorde a la celebridad que es.

El video que detesta Ben Affleck es en el que la pareja intenta mostrar, aunque para muchos sin éxito, la intrusión de los paparazzi en su relación. Se observa, muy de lejos, a un fotógrafo tratando de captar casualmente a la pareja. Pero hay algo peor y es que en el video aparecen las manos del actor en la parte trasera de s u ahora esposa en la cubierta de un yate.

Según cuentan, estas imágenes de Jennifer Lopez con su esposo, le costaron al actor varias reprimendas e incluso, perdió parte del respeto que le tenían. "No sólo me hacía parecer como un tonto petulante, sino que además era muy poco caballeroso", dijo en su momento. Hasta la propia cantante trató en 2004 de que cadenas temáticas como MTV y VH1 no volvieran a emitir el vídeo, pero continúa disponible en YouTube.

MF