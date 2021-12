Jenni Rivera: La Diva de la Banda es recordada a nueve años de su partida

Jenni Rivera fue una figura pública rodeada constantemente de controversias, los medios de comunicación buscaban en ella la nota que atrajera más por el morbo o la crítica, y con esa imagen creada por los medios quedó plasmada en la memoria de la gente, una vez que lamentablemente falleció el 9 de diciembre del año 2012.

Recuerdan a Jenni como una persona a la que le gustaba ayudar

La conductora Blanca Martínez “La Chicuela”, comenta que la artista es recordada por quienes la conocieron cómo una mujer altruista que trataba de ayudar siempre, cosa que la prensa no mostraba del todo.

"Ella era una mujer con muchos pantalones, una guerrera que ayudó a los demás, hay muchas obras altruistas que se desconocen porque las prefería hacer sin cámaras, hay mucha gente a la que ayudó, fans a los que les regaló dinero, propiedades".

“La Chicuela” utilizó de ejemplo el recuerdo de un evento en que la intérprete de “Rebelde y atrevida” donó 500 mil pesos a las víctimas de un desastre natural.

"Ella donó 500 mil pesos, 100 mil pesos por cada uno de sus hijos. Entregamos un cheque simbólico al alcalde de Monterrey en un concierto en la Arena dos años antes de su muerte, ella quería mucho a mi ciudad e hizo esa donación que ningún otro artista", comenta.

Pero al día siguiente las notas no se enfocaron en el acto desinteresado de "la Diva de la Banda" sino en el hecho de que durante el evento hubo mujeres que se quitaron el sostén.

"En el evento, muchas mujeres se levantaron la camiseta, se quitaron el brasier y se lo aventaron al escenario y en esa ocasión se habló más de los sostenes que de los 500 mil pesos que donó Jenni".

Jenni Rivera tenía un buen sentido del humor

A pesar de todo la cantante supo tomar con humor las críticas y después jugaba con su público durante su eventos cuando empezaban a llegarle sostenes.

"Ya empezaron a 'deshincharse'. Tienen calor, ¿verdad? Pues ustedes lo explican mañana cuando me quemen en los medios y la televisión. Les iba a decir que a la próxima que se los quiten, yo también me quito el mío, pero no, ya me voy a portar bien", expresó Jenni con humor.

Como se espera de una persona que disfruta de ayudar a los demás, a Jenni Rivera no le interesaba obtener el crédito de sus actos altruistas, señaló Blanca.

¡Los fans recuerdan a "la Diva de la Banda" con cariño!

“DIOS es tan grande que a través de la metamorfosis, esa oruga se convierte en una mariposa...



Y viene el momento en el que esa mariposa puede llegar a volar LIBRE, con todos sus colores. Como lo estoy haciendo hoy... Yo”



Un día como hoy... ¡No se olvida ! ��#JenniRivera pic.twitter.com/fFaH0N0Lo6 — Jenni Rivera (@JenniRiveraClub) December 9, 2021

yo cada 9 de diciembre recordando el trágico accidente de jenni rivera…te extraño mi chiquita pic.twitter.com/yvQUVDfZdj — la jenni rivera (@jenniriverakos) December 9, 2021 Hoy se cumplen 9 años de la desaparición físico de Dolores Janney Rivera Saavedra (Jenni Rivera), cantante, actriz, compositora, diseñadora, empresaria y productora estadounidense de origen mexicano. Icono de la música ranchera. pic.twitter.com/bIr7lHbJo3 — Jorge Guzmán���� (@GUZMAN2000MN) December 9, 2021 A pesar de los años, la carrera de J enni Rivera está pasando de ser música popular a convertirla en un clásico regional; el tiempo no borra su recuerdo y el legado que ha dejado cómo artista y cómo persona sigue tocando el corazón de sus fieles seguidores.

